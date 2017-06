Nikitas si Cristina Simion au intrat pe segmentul magazinelor online cu imbracaminte pentru copii dupa ce, la randul lor parinti, si-au dat seama ca pe piata locala iti lipsesc optiunile atunci cand stai bine la capitolul buget si iti doresti haine unice pentru cei mici, haine din colectiile brandurilor consacrate la nivel international.

"Suntem parinti si ne-am confruntat cu dificultatile achizitiilor de haine pentru copii. Am observat ca in piata nu este acoperit segmentul de mediu plus, adica sunt oferte pe partea de H&M si Zara, insa ceva peste, atat din punct de vedere al designului, cat si branduri cu poveste, cu unicitate, nu exista. Astfel, ne-am dat seama ca este un loc bun pe piata. Cristina a venit cu ideea, iar initial voiam sa facem un brand propriu. Nemaifacand online si nici productie fashion, ne-am dat seama ca ar fi un pas prea mare pentru inceput. Asa ca am ales varianta de a achizitiona de la producatori de renume din extern branduri destul de consacrate in afara, mai putin in tara noastra, desi si aici sunt clienti care cunosc brandurile foarte bine si cumparau inainte de afara, neavand o varianta in Romania", a explicat Nikitas Simion.

Asa a aparut in septembrie 2016 magazinul online Mr. Pich, dupa doi ani de zile de munca, in care cei doi antreprenori au investit o suma initiala de 20.000 de euro, la care s-a adaugat stocul de marfa si alte cheltuieli operationale in valoare de 150.000 de euro.

"Banii pentru investitii au venit din surse proprii. Mr. Pich este controlat de compania Euroinvest Future Services, iar compania respectiva a alocat fondurile necesare pentru dezvoltarea proiectului", a explicat Simion, antreprenor cu afaceri si in domeniile imobiliare, managementul deseurilor si comert, director general Euroinvest Future Services.

Branduri de renume, cheltuieli pe masura

In cadrul magazinul online cu haine pentru copii parintii pot alege din 16 branduri de renume, precum NuNuNu, BangBang sau Gugguu, din Polonia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Israel, Spania si Portugalia.

Venim nou cu produse de calitate si branduri consacrate la nivel national, care nu se gasesc la noi

Majoritatea cumparatorilor sunt femei (98%), antreprenoare sau cu functii de conducere in corporatii, precum si multe casnice.

Comanda medie depaseste 500 de lei si avem clienti care au cumparat deja de 6-7 ori de la noi

De asemenea, 30% dintre comenzile magazinului Mr. Pich sunt internationale, provenind din Europa, Asia si America.

Produsele vandute de Mr. Pich au preturi care variaza de la 27 de lei pentru o pereche de sosete, la 140 de lei pentru o pereche de colanti si ajung la 300 de lei pentru o pereche de balerini sau 385 de lei pentru o jacheta.

"Sunt persoane care nu isi permit sa plateasca astfel de sume si nu inteleg de ce trebuie sa plateasca pretul acesta (...) Mai sunt oameni cu bani care nu sunt de acord sa dea 100 de euro pentru o geaca a copilului, chiar daca isi permit. Sunt insa si oamenii cu bani, care au gusturi orientate catre fashion, si care vor sa fie mandri de modul cum este imbracat copilul si pentru care nu conteaza ca acel produs este purtat doar doua luni. Decizia de achizitii pentru copil este si una emotionala si adesea renuntam la hainele pentru noi pentru a cumpara copiilor", a mai spus Nikitas Simion.

Se gandesc sa deschida si un magazin fizic

Cei doi antreprenori isi doresc sa deschida si un magazin in care clientii pot vedea produsele, cel mai probabil in mallul din Baneasa, insa online-ul va ramane cea mai importanta parte a businessului.

"Am avut si o discutie cu cei de la Baneasa, ne gandim sa deschidem un concept store si asteptam sa se elibereze un spatiu. Am vrea un magazin offline de referinta, care sa sustina notorietatea, iar clientii care vor sa puna mana pe produse sa stie unde ne pot gasi. Core businessul va ramane onlineul, nu ne vom duce mai departe de atat", a precizat antreprenorul.

Intre planurile celor doi tineri antreprenori se numara atingerea unui nivel al vanzarilor de 500.000 de euro pana in septembrie 2017 si o serie de parteneriate pentru comercializarea de haine produse romanesti.