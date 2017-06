Un studiu citat de publicatia 9am.ro arata ca majoritatea tinerilor romani – 7 din 10 – isi doresc o afacere proprie, nemaifiind interesati de locurile de munca traditionale, in care trebuie sa mearga la serviciu 8 ore din 12 si sa lucreze pentru altcineva. Interesul lor pentru business merita stimulat si fructificat si, cu ajutorul catorva instrumente foarte utile, tinerii pot sa invete lucruri folositoare unor antreprenori la inceput de drum. Iata cateva dintre aceste instrumente:

1. Platformele dedicate tinerilor cu idei bune reprezinta un ajutor real pentru formarea lor profesionala

Tinerii interesati de business pot apela la diverse platforme dedicate antreprenorilor. Exista mai multe tipuri de platforme si programe prin care tinerii interesati de business pot invata notiuni utile despre acest domeniu atat de vast si plin de provocari. Un exemplu in acest sens este Platforma Y, dezvoltata de omul de afaceri Liviu Tudor, un concurs de idei de business pe baza unor articole scrise de tineri. Cu ajutorul ei tinerii pot sa participe la programul de vara al Oxford Summer Business School sau pot sa faca un curs de antreprenoriat.

2. Organizatiile studentesti sunt un punct de plecare foarte util

In organizatiile studentesti tinerii pot invata foarte multe despre mediul de afaceri si pot castiga multa experienta in conceperea si implementarea strategiilor de business. In aceste organizatii se pot obisnui cu munca in echipa, cu notiuni de leadership si pot avea experiente utile peste hotare, deoarece multe dintre organizatiile acestea au parteneriate cu alte universitati din Europa si nu numai.

3. Acceleratoarele si incubatoarele de afaceri sunt instrumente ce merita explorate

Concepte mai noi in Romania, acceleratoarele si incubatoarele de afaceri au deja o traditie indelungata in tarile din vestul Europei si in SUA. Ambele sunt structuri de sprijin a afacerilor si au drept scop crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru businessurile nou infiintate, stimulandu-le potentialul de dezvoltare si de viabilitate, ajutandu-le sa se dezvolte in perioada de inceput, prin asigurarea unor facilitati comune si a suportului managerial necesar, se arata chiar in legea privind incubatoarele de afaceri.

4. Fonduri europene pentru tineri cu idei de afaceri din toate ariile

Tinerii nu ar trebui sa desconsidere fondurile europene, dintre instrumentele de finantare la inceput de drum. Cele mai cunoscute povesti de succes cu finantari din fonduri europene vin din lumea rurala, insa asta exista si programe destinate tinerilor cu idei de afaceri din alte arii. Companiile de IT, de pilda, sunt favorizate cand vine vorba despre obtinerea fondurilor europene.

Pentru redactarea proiectului, tinerii pot apela la companiile de consultanta, care ii ajuta sa faca documentatia, dar le si explica ce programe se pliaza cel mai bine pe tipul de business pe care isi doresc sa-l dezvolte.

5. Programul national Start-Up Nation, o varianta de luat in calcul

Mai nou, avem si la nivel national un program de finantare a ideilor de afaceri cu potential. Antreprenorii pot obtine pana la 200.000 de lei (aproximativ 44.000 de euro) pentru a infiinta afacerea. Acest program nu este destinat start-up-urilor existente deja pe piata, ci are menirea de a incuraja infiintarea lor. Pentru a obtine finantarea, doritorii trebuia sa inscrie planul de afaceri pentru o afacere noua.

Sursa foto: Peshkova/Shutterstock