Murad Al-Katib, presedinte si CEO al AGT Food and Ingredients Inc., a fost desemnat EY World Entrepreneur Of The Year 2017, in cadrul ceremoniei care a avut loc la Monaco. Au fost prezenti 59 de finalisti in cadrul competitiei din acest an, Romania fiind reprezentata de Cristian Covaciu, diretorul general al IPEC, companie producatoare de obiecte de menaj si de portelan superior, din Alba Iulia, conform unui comunicat de presa emis de catre EY.

Murad a fondat AGT Food and Ingredients in 2003, in Canada. Compania reprezinta acum cel mai mare lant de aprovizionare global pentru linte, naut si mazare. A devenit publica in urma cu 10 ani, are o cifra de afaceri de 1.49 miliarde dolari si mai mult de 2000 de angajati, pe cinci continente. In ultimii cinci ani, veniturile companiei au crescut in medie cu 100 de milioane de dolari pe an. AGT Food and Ingredients exporta aproximativ 23% din productia mondiala de linte, in mai mult de 120 de tari, precizeaza reprezentantii EY.

„Sunt profund emotionat si onorat de acest premiu. Scopul AGT este sa construiasca o afacere sustenabila, de succes. Datorita faptului ca am riscat si am regandit maniera de abordare a acestei industrii, am crescut o afacere care a transformat agricultura canadiana”, a declarat antreprenorul.

Si-a inceput afacerea in urma cu 14 ani, in preeria canadiana, prin crearea unei conexiuni directe intre producatorii agricoli si piata globala. Astazi, Canada este cel mai mare producator de linte, iar Murad conduce cea mai mare companie din acest sector. AGT s-a extins mizand pe o strategie de business care combina cultura organizata cu achizitiile strategice. In sapte ani, a realizat 17 achizitii pe cinci continente, multe dintre ele in piete emergente.

Romania a fost reprezetanta de catre antreprenorul Cristian Covaciu. Fabrica sa din Alba Iulia realizeaza 1% din productia mondiala de farfurii, cu ajutorul a 250 de roboti. Visul sau este ca, in cativa ani, procesul de productie sa fie robotizat integral.

„Pentru mine, participarea in finala World Entrepreneur Of The Year a fost incununarea a 27 de ani de antreprenoriat si oportunitatea de a interactiona cu antreprenori din 49 de tari, din diverse industrii, cu povesti de viata extraordinare,” a declarat Cristian Covaciu, director general IPEC la Monte Carlo.

Romania a participat in acest an pentru a treia oara in finala mondiala a competitiei. „Tara noastra a devenit deja o prezenta constanta la World Entrepreneur Of The Year. Prin acest program ne dorim sa recunoastem reusita antreprenorilor romani si sa ii inspiram pe cei tineri sa fie curajosi, sa aiba incredere ca pot construi afaceri sustenabile si de succes,” a declarat Bogdan Ion, country managing Partner, EY Romania.

Juriul din acest an a fost prezidat de Jim Nixon (Nixon Energy Investments, SUA). Alaturi de el au fost: Rosario Bazan of DanPer (Peru), Judy Chan of Grace Vineyard (China – Hong Kong/Macao), Diane Foreman (Chelsea Group Ltd, Noua Zeelanda), Ilkka Paananen (Supercell, Finlanda), Rosemary Squire (Trafalgar Entertainment Group, UK) si Manny Stul (Moose Enterprise Holdings & Controlled Entities, Australia).

