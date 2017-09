Din 2005 si pana in prezent danseaza pe scena Operei Nationale din Bucuresti, iar din 2016 a decis sa faca primii pasi in antreprenoriat. Corina Tudosanu a deschis un studio de dans pentru copii prin care spera sa devina, pe termen lung, „pepiniera liceelor de specialitate si a scenelor lirice din tara si strainatate”.

Corina Tudosanu, 30 de ani, a inceput sa colaboreze cu diferite gradinite ca profesor de dans tematic inca din 2006, an in care a devenit membru fondator al Asociatiei Kidstart, manager al unui proiect de arta pentru cei mici si al unui program social.

„Rainbow Art Studio este un proiect la care am visat inca din primii ani de cariera. Mi-am dorit sa picur in elevele mele o parte din mine. Sa le vad crescand si peste ani sa descopar in ele calitati de care sa ma faca <<vinovata>>. Acest proiect are ca scop nu doar colaborarea cu copii, ci si impartasirea bucuriei de a dansa, de a fi rasplatit cu aplauze si de a trasmite sentimente prin intermediul dansului”, a povestit pentru wall-street.ro Corina Tudosanu.

Investitia initiala a presupus costurile standard pentru crearea unui SRL (n.red. circa 3.000 de lei), la care s-a adaugat plata unei garantii de o luna in avans pentru inchirierea spatiului unde isi desfasoara activitatea.

„Provocarea a inceput odata cu infiintarea firmei, cand crearea numeroaselor acte si respectarea termenelor a reprezentat prima data cand am dat piept cu realitatea sistemului birocratic romanesc, mai ales fiindca am dorit ca totul sa fie facut prin fortele proprii, fara a apela la diferitele firme specializate in domeniu. Acum uitandu-ne in urma realizam ca acest lucru nu a facut decat sa ne intareasca pe partea organizatorica”, explica fondatoarea Rainbow Art Studio.

Tot la capitolul provocari s-au inscris si detalii organizatorice – de la crearea unei pagini de Facebook, structurarea anului scolar si a regulamentului intern, impartirea de materiale promotionale prin parcuri si cutii postale, pana la gasirea spatiului potrivit.

„Din momentul inceperii activitatii propriu-zise, am realizat ca cea mai mare provocare este relatia cu clientul (o comunicare foarte buna, informare, fidelizare si incercarea de a satisfice nevoile fiecaruia). Am incercat sa tinem cont de programul parintilor, al copiilor, al acelora care prefera week-end-ul sau cursul saptamanii”, detaliaza Corina.

Studioul este situat in sectorul 2 din Bucuresti. In prezent, Rainbow Art Studio are 25 de elevi, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani, impartiti pe grupe specifice fiecarei varste. Pretul unui abonament de opt sedinte pe luna este de 160 lei. Cursurile sunt sustinute de Corina, alaturi de o alta colega, si ea balerina a Operei Nationale.

Anul trecut, compania a fost activa trei luni, finalizand acest interval cu o cifra de afaceri de circa 12.000 de lei, pentru 2017 antreprenoarea vorbind de crestere, in conditiile in care estimarile pentru prima jumatate a anului au fost de circa 4.000 de lei/luna, in linie cu scenariile bugetate.

„Diversitatea este cuvantul cheie. Scoala noastra are o varietate larga de cursuri din care parintii pot alege: pe langa cursurile de balet classic, noi oferim si cursuri de dans contemporan, jazz dance, workout dance pentru adulti si cursuri de teatru. Suntem multumiti de directia in care ne indreptam si dorim ca usor usor sa castigam aprecierea si increderea cat mai multor parinti si copii. Pe termen lung ne-am dori sa devenim pepiniera liceelor de specialitate si de ce nu, a scenelor lirice din tara si strainatate”, mai spune Corina.

Totodata, antreprenoarea are ca scenariu intrarea business-ului pe profit in acest an odata cu inceperea noului an scolar si pe fondul unei campanii de publicitate bine puse la punct.

„Noi suntem mandri ca nu am inceput cu datorii la banca si am reusit sa acoperim cheltuielile inca din prima luna. Provocarile apar mereu, si sunt imprevizibile. Probabil provocarea financiara este cea mai mare. Cred ca ideea de a avea profit din start este una gresita, pentru ca astfel nu te concentrezi la ce este important. Am reusit ca in acest an sa creem o personalitate a scolii noastre, o idee didactica si obiective clare. Apoi ne-am gandit la partea financiara. Daca exista calitate si performanta, intr-un mediu cretiv, si esti apreciat, celelalte lucruri tind sa vina oarecum de la sine. Se poate merge pe recomandari, dar doar daca clientii tai sunt satisfacuti pe deplin”, considera Corina.

Cu toate acestea, sistemul birocratic este un element care ar trebui sa treaca prin niste imbunatatiri, in conditiile in care antreprenorii pierd mult timp cu completarea actelor si registrelor de casa.

„Multa lume se sperie doar cand aude ca faptul ca trebuie sa isi creeze o firma pentru a-si desfasura activitatea. Intr-adevar este greu, dar realizabil. Ca masuri si solutii pentru a usura activitatea, nu stiu ce sa zic, probabil o relaxare fiscala”, conchide Corina.

Sursa foto: Bogdan Octavian Photography