Doar cateva start-up-uri din Romania au fost prezente la Viva Tehnology (Vivatech), cel mai mare targ de tehnologie din Europa, organizat in perioada 15-17 iunie la Paris, in care companiile se pot prezenta unui public select si unde pot fi vazute tendintele viitorului in materie de tehnologie. Romania a fost, insa, prezenta la targ si prin intermediul unor companii multinationale precum Carrefour sau Orange, care au prezentat si activitatile lor de pe piata romaneasca.

Deschis oficial in somptuosul palat al Primariei din Paris de catre primarul Anne Hidalgo, inconjurata de crema managerilor de mari companii franceze si internationale din sectorul tehnologiei, targul s-a bucurat de o participare selecta, de la mari corporatii multinationale pana la start-up-uri ce incearca sa isi faca un nume in lumea hiper-competitiva a tehnologiei, potrivit News.ro.

Noul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron, a tinut un discurs in prima zi a targului, pentru a sublinia importanta pe care o acorda tehnologiei si start-up-urilor in modernizarea economica a tarii. Din Romania, participarea s-a rezumat la doar cateva start-up-uri venite prin intermediul marilor companii. Astfel, grupul Carrefour a adus la Vivatech doua start-up-uri romanesti considerate cu potential. Primul dintre ele este Fullscreen Digital, o companie care motitorizeaza traseele clientilor in suprafetele de retail si ofera date despre comportamentele de consum.

"Beneficiul soft-ului nostru este acela ca ofera, intr-o singura platforma, posibilitatea de a intelege ceea ce fac oamenii in interiorul magazinelor sau mall-urilor, sa-i profileze, ca sa dea voie departamentului de marketing sa retarget-eze, adica sa arate advertising foarte relevant celor care au fost in mall-ul sau in magazinul respectiv sau sa transmita, in timp ce oamenii sunt in magazin, un mesaj ca sa-i cheme sau sa ii faca mai atenti la oferte", a declarat Vivatech, directorul general al Fullscreen Digital, Dan Marculescu.

Este exact principiul incurajat si cautat la astfel de targuri: creatorii de start-up-uri trebuie sa aiba in minte, pe langa idee, si traseul prin care ideea se poate transforma in bani. "Beneficiul mare pentru business este ca iti duce mai multi oameni in magazin, ti-i aduce mai des si ii face sa cumpere mai mult si produse mai relevante, fara sa consume mult timp si multi bani pentru marketing", a explicat Dan Marculescu.

Compania monitorizeaza in jur de 6 milioane de cumparatori unici, in mod anonim - fara a fi dezvaluita identitatea cumparatorului -, si are date privind circa 250 de milioane de ore de cumparare. Fullscreen Digital a ajuns deja cel mai mare furnizor de servicii de monitorizare a mall-urilor de cumparaturi din Romania si vrea sa se extinda in Europa pe aceasta piata, in conditiile in care are parteneriate cu Orange, Carrefour si alte companii mari.

Un alt start-up romanesc prezent la Vivatech este Scoodit, gandit pentru a oferi solutii de gatit acasa persoanelor in functie de ce alimente au la dispozitie intr-un anumit moment. "Practic, am reinventat cooking-ul traditional, procedura aplicatiei pleaca dinspre ingrediente inspre retete: ce ingrediente ai acasa sau gasesti intr-un supermarket, intr-o piata, le adaugi in aplicatie, iar aplicatia iti da sugestii de retete combinand ingredientele pe care le introduci", a afirmat directorul de operatiuni al Scoodit Inc, Razvan Alexandru, prezent la Vivatech.

Astfel, consumatorului i se cere sa faca fotografii ingredientelor de care dispune, care sunt recunoscute cu o aplicatie speciala integrata, apoi aplicatia trimite sugestii de retete. Scoodit se afla intr-un stadiu incipient de dezvoltare si cauta parteneri printre retelele de retail prin care sa ajunga la consumatorii finali si sa transforme ideea in bani. "Modelul de business este B to B to C (Business to Business to Consumer, n.r.)", a explicat Razvan Alexandru.

De altfel, la targ s-au prezentat multe start-up-uri focalizate pe comert. Compania franceza Angus.ai ofera un serviciu de monitorizare video completa a activitatii umane, putand detecta, de exemplu, emotiile unui client dintr-un supermarket, in timp ce start-up-ul american Tracxpoint pretinde ca a inventat cosul de cumparaturi al viitorului: complet tehnologizat, care detecteaza produsele introduse si calculeaza la final suma de plata.

Americanii au venit si cu schema de finantare a noului cos de cumparaturi, mult mai scump decat unul clasic: cosul este inchiriat lanturilor de retail, care platesc in functie de utilizarea sa si isi recupereaza banii de la producatorii bunurilor cumparate. Cosul de cumparaturi hi-tech va fi testat in supermarket, in versiunea prototip, in circa sase luni, potrivit reprezentantilor Tracxpoint.

Cum arata comertul viitorului testat la Paris

Companiile de retail au, de altfel, tot interesul sa se adapteze la avansul tehnologiei si sa isi urmeze clientii pe terenul pe care acestia se simt bine, iar start-up-urile ofera solutii utile, care se pot transforma rapid in bani. In acest context, Carrefour a prezentat, la Vivatech, prin vocea directorului general al Carrefour Romania, Jean-Baptiste Dernoncourt, mai multe solutii implementate la filiala din Romania: C4Connect, o platforma de lucru integrata in cloud, incubatorul de inovatie "Am o idee" sau Carrefour Pay, o aplicatie de plata lansata la finalul lui 2016 ce permite verificarea preturilor produselor prin scanarea codului de bare si plata cu telefonul mobil.

Insa inovarea nu se opreste la introducerea tehnologiiilor hi-tech in retail, ci inseamna si transformarea substantiala a comertului traditional, din magazinele clasice. Carrefour a prezentat jurnalistilor prezenti la Vivatech modul in care evolueaza comertul traditional intr-unul dintre cele mai sofisticate orase ale planetei: Paris.

Grupul de retail a lansat recent un magazin-pilot intr-unul dintre cele mai chic cartiere pariziene, in care predomina tinerii cu o putere mare de cumparare, echivalentul corporatistilor din Bucuresti. Magazinul vinde mai ales produse proaspete, de calitate superioara, dar mai scumpe, integrand calitatea micilor magazine specializate frantuzesti in cadrul unui supermarket cu o suprafata generoasa pentru Paris, de circa 1.400 metri patrati.

Magazinul, considerat pe nisa premium-urban, face parte din strategia lantului de retail de urmare a tendintelor de consum ale clientilor si de spargere a pietei de larg consum in nise tot mai sofisticate. Una dintre nisele cu mare potential in tarile dezvoltate este cea a magazinelor bio. Carrefour a lansat chiar o linie speciala de supermarketuri pe acest segment, Carrefour Bio, care numara deja 14 magazine in Franta, din care 12 in Paris, piata cu cea mai mare cerere.

Potrivit reprezentantilor Carrefour, vanzarile de produse bio ale retelei din Franta cresc cu 15-25% pe an, iar oferta de produse bio abia face fata cererii foarte mari. Un magazin Carrefour Bio are o suprafata de circa 250-300 mp si vinde in jur de 5.000 de produse. Si magazinele clasice ale Carrefour sufera o transformare radicala in ultimii ani, iar prototipul supermarketului viitorului poate fi vazut tot la Paris.

Reteaua de supermarketuri citadine ale Carrefour din Franta, Carrefour City, a fost remodelata complet: in locul vitrinelor opace de supermarket cu care sunt obisnuiti romanii, conceptul City are vitrine largi de magazine urbane, in care interiorul magazinului se ofera privirii pietonilor. Magazinul are un spatiu de comuniune, in care oamenii din cartier sunt invitati in interiorul magazinului pentru a bea o cafea, a citi o carte sau a socializa, si are rafturi prin care cetatenii din zona sunt invitati sa faca schimb de carti in mod gratuit.

Astfel de magazine devin tot mai integrate in viata zonei in care sunt amplasate si isi invita clientii sa il co-detina, punandu-le la dispozitie spatiul. Iar conceptele testate acum in orase precum Paris vor deveni, peste cativa ani, realitati si in piete secundare precum Romania, care au tendinta sa urmeze, cu o intarziere de cativa ani, evolutiile de pe pietele mature, spun specialistii din retail.

