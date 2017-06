”Cel putin 10.000 de antreprenori care demareaza noi afaceri finantate prin Programul Start Up Nation, derulat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat vor avea nevoie de sfaturi si indrumare pentru a rezista in fata provocarilor specifice derularii unei afaceri”, a anuntat ministerul.

Ministerul invita antreprenorii sa impartaseasca din experienta lor si sa se inscrie in registru prin completarea unui formular.

Programul Start-Up Nation prevede finantarea in limita maxima a 200.000 de lei pentru fiecare noua firma sau afacere infiintata in acest an, proiectul avand o alocare de 1,7 miliarde lei, din surse bugetare nationale si fonduri europene.

Inscrierea in Program este deschisa public pentru 30 de zile si se face online, din 15 iunie, timp in care potentialii beneficiari vor inscrie planurile de afaceri.

Obiectivul principal al programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale start-up-urilor si facilitarea accesului acestora la finantare. Anul acesta, prin programul Start-Up Nation se estimeaza finantarea a 10.000 de start-up-uri, care vor crea cel putin 10.000 de noi locuri de munca.

