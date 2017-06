Activitatea antreprenorilor romani pe pietele internationale este redusa, doar 30% dintre exporturile romanesti fiind realizate de companiile autohtone. Principalele nevoi ale oamenilor de afaceri care se uita global sunt legate de interactiunea cu potentiali parteneri din tarile tintite, know how local si informatii utile fiscale si legale. Cel putin acestea sunt nevoile antreprenorilor romani care au participat la prima editie a Start-Up Bridge, proiect de internationalizare a afacerilor romanesti lansat de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL).

Proiectul Start-Up Bridge a fost lansat la Sofia, in cadrul unui schimb de experiente profesionale intre antreprenori romani si potentiali parteneri din Bulgaria. Cei 15 oameni de business din Romania prezenti la Sofia au avut acces, prin intermediul Start-Up Bridge, la cel putin 40 de interactiuni directe cu antreprenori romani si bulgari, reprezentanti ai statului, avocati, specialisti in fiscalitate, studii de caz si investitori.

“Studiile arata ca prezenta internationala directa a firmelor romanesti este modesta, astfel incat numarul companiilor autohtone care efectueaza investitii straine pe pietele externe este de aproximativ 20 intr-un singur an. In acelasi timp, firmele autohtone realizeaza doar 30% din exporturile romanesti. Antreprenorii romani au mare nevoie de know-how, networking, studii si informatii punctuale despre oportunitatile de business din strainatate. De asemenea, am identificat un potential neutilizat de interactiune internationala in randul antreprenorilor romani”, a declarat Claudiu Vrinceanu, Senior Project Manager si initiator al Start-Up Bridge.

Cifrele cheie ale colaborarii economice dintre Romania si Bulgaria

Conform informatiilor transmise de RBLS, pana la 30 aprilie 2017 au fost inregistrate in Romania 2277 societati comerciale cu capital integral sau partial bulgar si un volum subscris al capitalului social de 155,98 milioane euro, pozitionand Bulgaria pe locul 26 in clasamentul pe tari de provenienta a investitorilor straini. In cursul anului 2016 au fost inregistrate 120 de societati cu capital bulgar, aportul de capital social subscris de acestea fiind de aprox. 35 milioane euro (peste 25% din volumul capitalului bulgar investit in Romania dupa anul 1990 pana in prezent).

Conform datelor furnizate de Agentia de Inregistrare din Bulgaria (Registrul Comertului), rezulta ca pana la 31 decembrie 2015 au fost inregistrate 2544 de firme cu capital social integral sau partial romanesc in Bulgaria, din care 466 s-au inregistrat pe parcursul anului 2015.

In anul 2016, volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cu Bulgaria a crescut cu 7,26%, avand o pondere de 3,16% in totalul comertului exterior al Romaniei. Exporturile romanesti au crescut cu 1,81%, pondere de 3,23 %, locul 6 iar importurile de produse bulgare au crescut cu 12,60%, pondere de 3,11 %, locul 10.

Principalele marfuri exportate au fost: produse minerale – combustibili, metale comune si articole din acestea, masini si echipamente electrice, produse alimentare, produse ale industriei chimice, iar ca produse importate au fost: masini, aparate si echipamente electrice, produse ale regnului vegetal, produse chimice, metale comune si articole metalice, si produse alimentare.

Ce este proiectul Start-Up Bridge

Start-Up Bridge este o platforma de interactiune intre antreprenorii romani si companiile externe aflate in diverse etape de dezvoltare. Primul proiect Start-Up Bridge, organizat la Sofia in perioada 18-19 iunie, a fost realizat in parteneriat cu Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE) si Start It Smart si a cuprins intalniri de tip match-making si prezentari despre oportunitatile de business din Bulgaria, fie ca dezvoltarea internationala a afacerilor romanesti se face prin export, prin deschiderea unei firme, prin castigarea unui proiect de prestari servicii sau prin achizitia unui jucator local. Start-Up Bridge se va extinde in urmatoarele luni cu interactiuni de business in cele mai mari piete din strainatate, astfel incat sa ajute antreprenorii romani interesati de internationalizare.

“Ideea proiectului Start-Up Bridge - Cross your borders a fost generata de nevoia antreprenorilor romani de a trece granitele propriu-zise ale tarii (pentru dezvoltare regionala), dar si de a-si depasi barierele mentale mai mari sau mai mici pe care le avem toti cand vine vorba de business. Aceste bariere din capetele noastre pot fi inlaturate mai usor prin contactul direct cu antreprenori si executivi din culturi de business diferite. Vrem sa-i ajutam pe antreprenorii romani sa-si deschida mai larg orizonturile, fie ca vorbim de viziune a businessului, de executie sau de oportuntati din alte piete”, a declarat Sorin Axinte, antreprenor si membru fondator al Romanian Business Leaders.

Start-Up Bridge propune crearea unei platforme de interactiune intre antreprenorii romani si companiile externe aflate in diverse etape de dezvoltare. Ideea, misiunea si obiectivele “Start-Up Bridge” au luat nastere in cadrul Summit-ului RBL din luna martie a acestui an, ca urmare a identificarii unui potential neutilizat de interactiune internationala in randul antreprenorilor romani.

RBL este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care ofera o platforma de actiune si implicare sociala pentru liderii din mediul privat.

Sursa foto: Iakov Filimonov, Shutterstock