Programul Start-up Nation, creat pentru stimularea infiintariii intreprinderilor mici si mijlocii, care prevede finantarea in limita maxima a 200.000 de lei pentru fiecare firma sau afacere infiintata in acest an, a fost primit cu entuziasm de catre cetatenii doritori sa ia drumul antreprenoriatului. Daca acest drum va fi unul de succes, ramane de vazut. Cristina Pruna, deputat USR, este de parere ca acest proiect nu ofera o solutie viabila mediului antreprenoriat. Aceasta a vorbit pentru wall-street.ro despre initiativele pe care partidul din care face parte le face pentru a sprijini antreprenoriatul romanesc.