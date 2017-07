Echipa din spatele MyCar Assistant este una tanara, cei trei programatori avand intre 28 si 32 de ani. Fiecare lucreaza in domeniul IT de aproape 7 ani, pe pozitii diferite, si pe toti ii cheama…Crisi. Unul dintre ei se ocupa de dezoltarea aplicatiilor mobile, altul de bazele de date iar celalalt de partea de Web. “Toti am terminat studii superioare si am avut proiecte suplimentare pe langa jobul de zi cu zi. Unul din noi are chiar un background non tehnic terminand filologie la liceu, economie la facultate ca mai apoi sa se apuce de programare”.

Cum le-a venit ideea MyCar Assistant

Avand in vedere ca cei mai multi dintre noi ducem vieti aglomerate, avem tendinta sa uitam lucruri.

“Noua ni s-a intamplat sa uitam sa ne innoim IT- ul la timp, sau sa avem trusa medicala expirata. Am intrebat si alte persoane in jurul nostru daca si ei au patit acelasi lucru si ne-au confirmat ca nu suntem singurii. Circuland cu RCA ul expirat sau cu ITP-ul expirat constituie nerespectarea legii si riscam amenzi de peste 2000 de lei”, spun tinerii”.

Asa le-a venit ideea sa lanseze o aplicatie care sa ajute soferii sa respecte legea si sa evite amenzile, prin trimiterea de notificari pe telefon si emailuri personalizate, inainte ca unul din documentele sau obiectele din masina sa expire.

Una dintre provocari, alinierea aplicatiei cu legislatia din domeniul auto. Tinerii considera, insa, ca automatizarea si tehnologizarea aplicatiei le permite modificari rapide in aplicatii si servicii in cazul in care se schimba o lege care afecteaza desfasurarea activitatii sau modului in care functioneaza o anumita parte a aplicatiei. Odata facuta modificarea, aplicatiile se updateaza folosind noua regula.

Urmatoarele provocari pentru MyCar Assistant

“Provocarea majora cu care ne confruntam este lipsa timpului. Avem foarte multe functionalitati pe care vrem sa le implementam si pe care ni le cer utilizatorii, insa avem si slujbe full time. Asa ca dezvoltarea aplicatiei merge ceva mai greu decat ne-am dori”.

“Cautam investitori care sa ne ajute sa crestem cat mai mult si cat mai repede, pentru a putea oferi functionalitatile aplicatiei tot mai multor soferi. Facem parte din programul de accelerare al Spherik Accelerator lucru care ne ajuta sa ajungem la potentiali investitori, si participam de asemenea la evenimente sociale cu antreprenori si investitori si sesiuni de pitching”.

In prezent, aplicatia are peste 6.000 de utilizatori si cresc constant, lunar, cu circa 15-20%. Obiectivul lor este de a ajunge la 80.000 de utilizatori in urmatorul an.

Aplicatia MyCar Assistant este disponibila gratuit pe ambele platforme iOS si Android, putand folosi acelasi cont si pe o platforma si pe cealalta.

“Avem o serie de notifiicari de baza care sunt gratuite iar o alta serie de functionalitati sunt contra cost. Pe masura ce crestem vom oferi tot mai multe functionalitati gratuite pentru a satisface tot mai mult nevoile utilizatorilor. Veniturile noastre provin din mai multe surse ale aplicatiei, insa dorim sa ne concentram eforturile spre posibilitatea reinnoirii de RCA si roviniete direct din aplicatie”, puncteaza tinerii.

Ce ar schimba la legislatia auto din Romania

In primul rand, tinerii considera ca ar trebui sa se imbunatateasca comunicarea dintre institutiile statului si deschiderea acestora catre modalitati de lucru tot mai digitalizate.

“De asemenea, suplimentarea numarului de angajati care sa usureze procesul de inmatriculari sau obtinerea permisului. Inca se sta la cozi interminabile sau se asteapta cu lunile ca sa poti sustine examenul auto. E vorba mai mult de o schimbare de administrare, mentalitate si infrastructura, decat de legi propriu zis”.

Tinerii se bazeaza pe doua canale de promovare pentru MyCar Assistant – retelele sociale si recomandarile utilizatorilor deja existenti.

“Ne propunem ca in viitor sa ajungem si la evenimentele de profil precum saloanele auto si moto sau emisiunile specializate. Deja facem eforturi in directia asta”, incheie antreprenorii.

Cum ti se pare aplicatia? Ce ai imbunatati? Te incurajam sa comentezi.