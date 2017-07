Exista numeroase povesti de succes ale unor oameni care au inceput un business mic de la zero si au ajuns sa faca parte din cercul restrans al miliardarilor din lume. Daca te-ai gandit adeseori la aceasta posibilitate, cu siguranta ti-ai pus mai multe intrebari, de la cele legate de gestionarea unei afaceri, pana la cele legate de riscurile pe care le vei intampina. In afara de munca asidua si constanta, nu exista nicio reteta care sa iti garanteze succesul, scrie Entrepreneur.com. Cu toate acestea, este vital sa fii pregatit din toate punctele de vedere sa pornesti pe acest drum. Iata cum iti poti da seama daca este timpul sa iti lansezi propriul business:

Stapanesti bine termenii din lumea afacerilor

Inainte de toate, trebuie sa stii bine care sunt diferentele dintre o societate cu raspundere limitata, una pe actiuni, daca este mai avantajos sa iti faci o firma ca persoana fizica autorizata sau daca businessul tau corespunde mai degraba unei organizari sub forma intreprinderii individuale. De asemenea, daca inca nu stii care sunt diferentele intre un leasing operational si unul financiar care, dupa cum observi, sunt clar explicate in acest articol si sunt important de retinut pentru orice afacerist, poate ca este mai bine sa te pui intai la punct cu toate cunostintele. Nu de alta, dar te vei lovi de acesti termeni in discutiile ulterioare cu clientii sau finantatorii afacerii tale si va parea lipsit de profesionalism sa nu stii cateva lucruri de baza.

Ai experienta in domeniul respectiv

Nu iti poti lansa un business fara sa intelegi si sa stii cum functioneaza domeniul in care vei activa. Cu cat ai mai multe cunostinte, cu atat vei reusi sa intuiesti mai bine de ce este nevoie pe piata, care sunt trendurile si cum trebuie sa te orientezi astfel incat produsul sau serviciul tau sa fie unul competitiv si de succes.

Esti o persoana responsabila

Pare un lucru extrem de evident, insa este foarte important sa te evaluezi obiectiv si sa iti dai seama daca esti sau nu o persoana responsabila. Trebuie sa iei in considerare ca, odata ce iti deschizi un business si convingi oameni sa lucreze alaturi de tine, viata lor profesionala va depinde de tine si de cat de mult iei in serios munca voastra. Pentru a te evalua, ia in calcul toti factorii: cat de punctual esti, viteza cu care rezolvi o sarcina, cat de tentat esti uneori sa lasi lucrurile pe mai tarziu etc. Le poti cere si parerea apropiatilor, astfel incat sa iti faci o imagine cat mai clara despre tine si este esential sa fii sincer cu tine in momentul in care iei o decizie.

Intelegi riscurile deschiderii unei afaceri

Niciun succes nu vine fara a-ti asuma un anume risc si trebuie sa fii constient ca, in ciuda muncii si a eforturilor pe care le vei depune, mereu va exista o mica posibilitate ca businessul tau sa se scufunde. Asta inseamna ca vei pierde bani, angajati si timp. De aceea, trebuie sa fii perfect constient de existenta acestui risc si sa iti iei toate masurile pentru ca aceste lucruri sa nu se intample.

Nu te afli in fata unor schimbari majore in viata personala

Cel mai bun moment pentru lansarea unui business este acela in care iti poti dedica toata atentia construirii acelei afaceri. Daca te afli in mijlocul unor schimbari mari pe plan personal, chiar daca te simti incarcat de energie si ai senzatia ca vezi lucrurile foarte clar, exista riscul sa te suprasoliciti incercand sa faci fata tuturor situatiilor pe care le ai de rezolvat.

Ai un plan bine pus la punct

Inainte sa te arunci cu capul inainte, este vital sa iti pui pe foaie un plan complet, care sa cuprinda atat ideea cu care vrei sa te lansezi pe piata, cat si lucrurile legate de oamenii cu care vei colabora, proiecte pe care vrei sa le castigi si care sunt obiectivele pe termen scurt, mediu si lung pe care vrei sa le atingi. De asemenea, este important sa estimezi corect costurile si sa stii din start care este suma de care trebuie sa dispui pentru a-ti pune pe picioare afacerea.

Esti pregatit sa renunti la siguranta unui job stabil

In momentul in care devii propriul tau sef, siguranta si confortul unui job stabil si ale unui salariu care intra lunar la timp dispar. Veniturile tale vor depinde direct de succesul afacerii tale si trebuie sa fii pregatit sa nu vezi profituri in primii 2-3 ani de la lansare. Odata ce te vei simti perfect confortabil cu aceasta situatie, vei sti ca esti pregatit sa pornesti pe cont propriu.

Tu te-ai gandit sa iti dezvolti propriul business? De ce altceva crezi ca mai e nevoie pentru a avea succes?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:wavebreakmedia