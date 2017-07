211 sustinatori au donat 18.722 euro pentru realizarea primei biblioteci de materiale din Romania si Europa de sud-est, MATER. In schimbul donatiilor, sustinatorii au primit diferite recompense - precum vederi semnate de echipa MATER, invitiatii la petrecerea de lansare sau abonamente la biblioteca de materiale cu pret redus. Noua sustinatori au ales pachetul de cofondator de 1.000 euro, prin care vor avea acces la toate datele privind planul business MATER si vor putea contribui cu propria expertiza la dezvoltarea proiectului, se arata intr-un comunicat de presa.

Suntem foarte mandri ca suntem start-up-ul cu cea mai mare campanie de crowdfunding pe o platforma romaneasca. Proiectul are astfel parte de cea mai importanta validare – din partea profesionistilor in industrii creative, care vor fi si utilizatorii MATER. Succesul acestei campanii ne face sa fim si mai entuziasti si motivati sa deschidem MATER – asa ca va asteptam in octombrie la deschidere

Sabina Baciu, project manager MATER