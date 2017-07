Robinhood, o aplicatie de tranzactionare de actiuni fara comisioane, a ajuns sa valoreze 1,3 mld. dolari dupa ce a atras 2 milioane de utilizatori. Aplicatia lansata in SUA de catre doi antreprenori bulgari a reusit sa atraga printre investitori nume precum Snoop Dogg.

Intr-un interviu acrodat BusinessInsider, Vlad Tenev, co-fondator Robinhood, spune ca aplicatia a fost refuzata initial de catre 75 de investitori de venture capital, care s-au aratat neincrezatori in potentialul acesteia.

“Au fost multe persoane care nu au crezut in aceasta si a trebuit sa batem la multe usi. Am contactat probabil 75 de investitori pana am reusit sa facem lucrurile sa mearga”, a declarat Tenev.

In cele din urma, aplicatia a obtinut finantari din partea Google Ventures, Index, Andressen, dar si din partea unor investitori privati precum cantaretul Snoop Dogg.

Aplicatia Robinhood este in prezent disponibila pentru a fi descarcata in App Store.

Sursa foto: Shutterstock