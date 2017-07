“Eu #nuamfostde10 la BAC, insa cu toate acestea sunt un profesionist in domeniul meu. Atunci cand vorbim despre educatie, trebuie sa fim mai buni doar decat propria persoana. Presiunea de a fi mai buni ca ceilalti pe termen scurt, sa fim de 10, trebuie sa fie inlocuita cu dorinta de a deveni profesionisti performanti, cu rezultate practice. Este excelent sa iei nota maxima, notele sunt importante pentru autoevaluare si admitere la studii superioare, insa ce conteaza cel mai mult este dorinta de a ajunge un specialist dedicat, indiferent de meserie. Prin proiectul #nuamfostde10 doresc sa transmit un mesaj tinerilor absolventi: ne dorim profesionisti bine pregatiti, care raman in tara si care iubesc educatia pe termen lung” spune Calin Biris, initiatorul proiectului.

80 de burse in valoare de peste 51.000 de euro

Romania este pe locul 3 in lume privind problema ocuparii posturilor vacante. 72% dintre companii au dificultati in a-si gasi angajati, doar Japonia si Taiwan o duc mai rau ca noi, conform unui studiu ManPower Group din 2016. Acest lucru se intampla datorita migratiei populatiei si lipsa profesionistilor.

Pentru a incuraja absolventii de liceu sa investesteasca in continuare in dezvoltarea lor, 7 antreprenori si traineri de succes din Romania au decis sa ofere 80 de burse la cursurile lor online pe teme de business si dezvoltare personala.

Calin Biris, Eliade Rotariu, Lorand Soares Szasz, Eusebiu Burcas, Andrei Tiganas, Ovidiu Oltean si Zoltan Veres au dezvoltat platforme de invatare online, iar impreuna, in cadrul proiectului #nuamfostde10, ofera gratuit cursuri practice in valoare totala de peste 51.000 de euro absolventilor de liceu din 2017 care nu au fost de 10 la BAC.

„Este important sa respecti scoala si sa te straduiesti sa obtii nota 10, dar este esential sa onorezi viata si sa ai atitudinea de nota 10”, Eliade Rotariu, trainer in cadrul #nuamfostde10, Senior Consultant, Trainer – Director General, De KLAUSEN

„Am fost plecat din Romania crezand ca aici nu se poate. Nu vreau sa fiu ipocrit sa spun ca nu m-a ajutat plecarea in Portugalia… din contra, mi-a schimbat viata, dar se poate si in Romania. Vreau sa vad din ce in ce mai multi tineri care aduc valoare in tara. De aceea sustin acest proiect” Lorand Soares Szasz, trainer in cadrul #nuamfostde10, Antreprenor si expert in cresterea accelerata a IMM-urilor.

“Sunt asteptati sa sprijine acest proiect si alti traineri care doresc sa sustina mediul educational din Romania. Avem nevoie de specialisti care iubesc educatia pe termen lung, iar acest lucru presupune o schimbare a modului de gandire. Cu totii ar trebui sa ne implicam sa sprijinim tinerii sa ramana in tara si sa devina profesionisti performanti.” a mentionat Calin Biris.

Pentru a putea aplica la aceste cursuri, tinerii trebuie sa indeplineasca doua conditii: acestia trebuie sa fi dat BAC-ul in 2017 si sa aiba media identica cu cea a trainerului pentru cursul caruia doreste sa aplice.

Toate cursurile sunt online si pot fi accesate oricand si de oriunde. Sunt doar 10 locuri disponibile pentru fiecare curs, de-aceea acestea vor fi oferite pe principiul primul venit, primul servit.