Atelierele Pegas, brand creat in 1972 si reinventat in 2012, se lanseaza pe piata bicicletelor si a vehiculelor electrice. Colectia "electrica" pe care Atelierele Pegas o propune cuprinde biciclete si trotinere electrice si incearca sa acopere cat mai multe zone din activitatea zilnica a oamenilor.

Lansarea colectiei de biciclete si vehicule electrice are loc intre 12 si 16 iulie in cadrul Festivalului Electric Castel de langa Cluj Napoca, Transilvania. Electric Castle se desfasoara pe domeniul castelului Banffy si ofera o experienta unica unde se creaza o combinatie de muzica live cu arta, tehnologie sau concepte vizuale inovatoare. Printr-o analogie, aceste elemente se regasesc si in brand book-ul Pegas.

Cu denumiri precum Practic Dinamic sau Suprem Dinamic, preturile bicicletelor electrice propuse de atelierele Pegas sunt de 4.500 lei, respectiv 6.900 lei. De asemenea, colectia include si trotineta electrica si un longboard electric Scandal, ale caror preturi se ridica la 2.600 lei, potrivit start-up.ro.

“Pegas intra in lumea electrica si acest pas vine ca o urmare fireasca a cerintelor actuale. Scopul nostru este de a oferi metode de transport bazate pe doua roti intr-o nota totala de relevanta. Adaptarea la nevoile curente este un deziderat, iar colectia de biciclete si vehicule electrice sunt raspunsul nostru ferm la cerintele actuale. Bicicletele electrice, trotineta electrica sau longboard-uri asemenea sunt variantele propuse de Pegas pentru miscare si deplasare intr-un mod unic si din care rezulta o experienta deosebita. De asemenea, mersul pe biciclete sau vehicule electrice, pe langa avantajele evidente, comoditate, eficienta, timp, este si o modalitate extrem de prietenoasa cu mediul inconjurator, aspect ce exista acum pe orice agenda politica, sociala sau culturala”, motiveaza Andrei Botescu, co-fondatorul Atelierelor Pegas.

Bicicletele sau vehiculele electrice de la Pegas au "trait" un proces complex si riguros vizavi de fiabilitate atunci cand au fost proiectate si construite.

Astfel, indiferent de destinatie, Practic Dinamic ofera posibilitatea unei deplasari care se transforma intr-o calatorie ce combina libertatea de a alege cea mai buna metoda de deplasare cu nota de eficienta. Puterea de 250W a motorului sau, bateria integrata in tija de sa sau autonomia de peste 50km sunt argumente care isi vor redefini mersul pe bicicleta.

“Suprem Dinamic este primul fatbike romanesc electric si este o continuare a povestii pe care am inceput-o cand ne-am gandit prima oara sa construim un fatbike-mtb”, se arata in comunicatul de presa. Pantele, terenul accidentat, potecile sinuoase, macadamul sau coborarile spectaculoase de la munte vor putea fi parcurse cu eficacitate si siguranta. Pentru acest aspect, Dinamicul vine in ajutor cu un cadru usor din aluminiu 6061, un angrenaj de 42 de dinti cu senzor de torsiune integrat si, nu in ultimul rand, un motor performant Bafang de 500W reprogramat la 250W integrat in roata din spate. Datele si modurile de functionare sunt afisate pe un display LCD rezistent la apa si intemperii. Energia este asigurata de o baterie Samsung de 48V/ 15.4 A, care se traduce printr-o autonomie de peste 70 km si dorinta de mai mult a celui/celei care va merge pe acesta.

Longboardul electric Scandal face parte din familia de vehicule electrice de la Pegas si este cel mai inedit mijloc de deplasare. Acest longboard electric reprezinta definitia contemporana a mobilitatii. Acesta este dotat cu doua motoare stabile integrate in rotile din fata de 2x300W, are doua moduri de viteza, iar bateriile sunt integrate in deck. Acest ultim aspect ii ofera o suplete deosebita, liniile sale de design nefiind alterate. Longboard-ul Scandal este controlat de un joystick wireless pe frecventa 2,4 GHz. Tipul bateriei este LG 18650 din Lithiu cu o capacitate de 4400mAH si un curent electric de 42V. Autonomia este de cca. 23Km cu un timp de 2 ore pentru o incarcare deplina. Viteza maxima este de 30Km/h. Deck-ul din fibra hibrida de sticla asigura o manevrabilitate sporita si o elasticitate optima.

La cinci ani de la relansarea celor mai cunoscute biciclete din anii '70-'80, Atelierele Pegas au adus publicului 19 noi modele special create pentru toata familia. Pana in prezent, peste 20.000 de biciclete din noile colectii Pegas au ajuns la clienti din tara si din Europa.

In octombrie 2015 proiectul Pegas a intrat in parteneriat cu Network One Distribution, parteneriat prin care isi va accelera dezvoltarea la nivel national si international. In urmatorii trei ani, Atelierele Pegas tintesc o crestere de zece ori a volumului de biciclete, pana la 25.000 de bucati anual si o cifra de afaceri de 5 milioane de euro.