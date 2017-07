Incertitudinile din jurul programului Start-Up Nation si felul in care a fost elaborat naste o serie de reactii negative in randul oamenilor care activeaza de ani buni in lumea business-ului.

Mirabela Miron, fondatoarea AviIsso, un grup de firme de consultanta din Iasi cu 10 ani vechime pe piata si un portofoliu de peste 500 de firme, a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste acest program. Conditiile prea usoare care au fost impuse in elaborarea proiectelor pentru a primi finantare au impins mai multi doritori sa aplice, fara a fi constienti de riscurile la care se expun si fara a realiza ce inseamna cu adevarat sustinerea unui business. Mirabela Miron spune ca a refuzat sa colaboreze cu persoanele care s-au aflat in asemenea situatii.

"Au lasat foarte usoare conditiile de inscriere si asta inseamna neimplicare din partea beneficiarului. In momentul in care nu a fost impusa o cota de cofinantare fie si de 10% , m-am trezit cu oameni care au venit si au zis << Da-mi o idee de afacere! Vreau sa aplic pe Start-up Nation!>>. Am refuzat genul acesta de persoane, pentru ca mi se pare foarte riscant. Nu stiu sa gestioneze un business! Nu stiu ce presupune a avea unul sau doi angajati, riscurile la care se supun daca firma nu merge. Se se vor trezi peste un an ca trebuie sa dea banii inapoi si ca nici nu au facut nimic!" a adaugat Mirabela Miron.

Reprezentanta Avisso a specificat ca genul acesta de finantari ar trebui stabilite in urma consultarilor cu antreprenorii locali care au experienta si stiu ce inseamna implementarea de fonduri. Lipsa unei analize in urma lansarii unui program ca Start-up Nation poate duce la situatii cu adevarat nefericite, in care tineri cu potential antreprenorial ridicat sa fie implicati intr-un program elaborat defectuos care ar putea sa ii descurajeze si sa le ruineze cariera in business.

" In genul asta de programe de finantare ar trebui consultat si antreprenorul local care are experienta in ceea ce inseamna implementarea de fonduri. Exista un risc si nimeni nu a vorbit de riscul asta, mai ales cand ne-am adresat tinerilor. Una este sa pui o firma mai mare, care are un istoric, in dificultate si mai poate negocia anumite conditii si alta e sa pui in dificultate un tanar care e la inceput de drum si in conditiile in care piata nu mai este ca acum 10 ani de zile in care iti mai puteai reveni. Acum situatia este foarte drastica vizavi de calitate si felul in care iti respecti termenii contractuali. Vorbim de tineri care au o determinare enorma la inceput de drum. Daca tu le tai aripile acum si ii bagi in faliment, ei nu vor mai avea curajul sa o mai ia de la capat. Lucrurile acestea trebuie sa fie bine gestionate . Nu ne apucam sa dam bani in piata pentru ca vrem sa crestem nivelul de trai sau vrem sa crestem economia pe baza unei infuzii de capital", a adaugat fondatoarea Avisso.

Aceasta a mai subliniat si faptul ca suma de 44 de mii de euro este mult prea mica pentru a intra intr-una din nisele care se vor a fi cele mai populare si favorizate.

"Cu 44 de mii de euro nu poti sa intri pe o piata de IT , de productie sau in industria creativa. Vei intra in competitie cu marii jucatori de pe piata. Tu nu stii la ce expui, nu ai o strategie de marketing in spate. Modul asta de a da bani haotic fara o analiza in spate care sa ne arate care sunt domeniile vizate unde se pot introduce afaceri noi de nisa nu este unul de succes", a precizat Mirabela Miron.

Reprezentanta Avisso nu a ezitat sa taxeze si gafa de comunicare a ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, care a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca inscrierile pentru programul Start-Up Nation Romania vor fi prelungite pana la data de 28 iulie, declaratie apoi retrasa de catre acesta. Mirabela Miron a declarat ca a fost creata o situatie haotica in care potentialii clienti ai companiei care au fost respinsi pe fondul lipsei de timp in ceea ce priveste elaborarea planului de afaceri au revenit pentru a se inscrie. Aceasta a primit 15 solicitari dupa anuntul facut de ministru, solicitari care nu si-au mai avut rostul dupa ce Ilan Laufer a infirmat informatia oficiala.

Sursa foto: By interstid / Shutterstock.com