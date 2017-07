La nivel mondial, numarul adultilor seniori care desfasoara activitati independente depaseste pe cel al adultilor tineri, sugerand ca persoanele cu varsta de peste 50 de ani au un rol important in economiile din intreaga lume, potrivit raportului.

„Succesul antreprenorial si prosperitatea nu au limite de varsta“, spune Mike Herrington, director executiv al GEM.

In timp ce, in mod traditional, ne reprezentam antreprenoriatul ca pe angajamentul unui tanar, datele ne arata ca, in multe aspecte, persoanele in varsta sunt o forta antreprenoriala semnificativa. Insa acest segment de varsta este in mare masura o resursa omisa sau subevaluata.

Sursa foto: Pressmaster/Shutterstock