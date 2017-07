Ioana Arsenie are o experienta de peste 17 ani in management strategic si financiar si a ocupat, intr-o companie de top din agribusiness, pozitii de la CFO pana la Financial Business Partner, atat in Romania, cat si in tari precum Turcia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova. Pentru a asista si consilia directorii generali, Ioana Arsenie a facut parte din board, ocupand pozitii non-executive.

In vara lui 2015, Ioana Arsenie a decis sa renunte la cariera dintr-o companie multinationala din domeniul agribusiness pentru a lua calea antreprenoriatului in consultanta de business. Trecerea de la un job sigur intr-o multinationala la antreprenoriat a venit pentru ea ca o continuare fireasca a carierei sale in managementul financiar si strategic.

Dupa multi ani in care am acumulat experienta privind managementul resurselor unei organizatii, am inteles ca pot aduce valoare adaugata antreprenorilor romani, care au prea putin acces la competente si expertiza la acest nivel. O valoare adaugata pentru procesele de business care face diferenta in piata la nivel de produse si servicii, achizitii, gestionarea cheltuielilor, optimizarea costurilor. Aceasta este nisa pe care am construit si in care cred. Ioana Arsenie

Investitia initiala a business-ului a fost de 8.500 euro. Banii au provenit din economiile proprii si au fost investiti in activitati de marketing, logistica, coaching si cursuri de specialitate. A inceput sa faca profit dupa primele sase luni de la lansare. In 2016, cifra de afaceri a fost de aproximativ 20.000 euro. In 2017, se asteapta la o crestere a businessului de 15%.

Cu ce se diferentiaza de celelalte business-uri?

Antreprenoarea conduce Trusted Advisor Ioana Arsenie, un business prin intermediul caruia, impreuna cu doi consultanti, furnizeaza servicii de contabilitate, strategii financiare si strategii de business. Clientii sai sunt atat antreprenori aflati la inceput de drum, dar si companii care se confrunta cu provocari mai complexe.

Diferentiatorul principal este faptul ca facem cifrele sa lucreze pentru business, in timp real. Clientii nostri se bucura de o raportare prietenoasa, dar care ii ajuta sa ia decizii importante in business, fie ca vorbim despre lansarea unui nou produs/serviciu, relansarea de produse actuale, inchiderea/relocarea de unitati din business. Este important sa corelam schimbarile din companie si cu perioada sau contextul in care ne aflam. Ioana Arsenie

Pentru a venit in ajutorul clientilor sai, aceasta a lansat doua instrumente, un tablou de bord si un simulator de business, care permit antreprenorului sau managerului sa controleze afacerea si sa delege in acelasi timp.

"Daca o companie vrea sa demareze o noua linie de business, prin implementarea unui tablou de bord si a unui simulator de business, permit si ofera antreprenorului posibilitatea sa gestioneze in timp real strategia si sa ia masuri corective in cazul in care rezultatele nu sunt cele asteptate", a explicat Ioana Arsenie.

Costurile pe care Ioana Arsenie le percepe clientilor depind de complexitatea proiectului. Pe partea de consultanta, costurile incep de la 70-150 de euro/ora, iar in partea de implementare se lucreaza pe proiect si incep de la 300 de euro si pot ajunge pana la 10.000 de euro.

Provocari la inceput de drum

Principala provocare pe care Ioana a avut-o la inceput de drum a fost sa ajunga la antreprenori si sa ii faca pe acestia sa constientizeze ca strategia financiara este esentiala pentru o afacere sanatoasa.

"De multe ori antreprenorii si managerii au viziune, dar conduc businessul intuitiv, pentru ca nu au nistre repere financiare si indicatori de activitate la baza deciziilor. Odata inteleasa aceasta abordare, incepem sa construim pornind de la strategia de business si punem la dispozitia antreprenorului instrumente inteligente pentru management. Constientizarea beneficiilor pe care le ofera strategia financiara este esentiala", a declarat Ioana Arsenie.

Cum ajuta o strategie financiara si care este impactul ei intr-un business antreprenorial

Strategia financiara functioneaza ca un barometru pentru orice antreprenor, aceasta facand diferenta dintre succesul si esecul unei afaceri.

"Strategia financiara reprezinta strategia de afaceri transpusa in cifre. Practic, strategia financiara contine mai multe axe: analiza de profitabilitate, optimizarea costurilor, optimizarea fiscala, calculul de pret, cash-flowul (trezorerie), tabloul de bord si simulatorul de business. De asemenea, strategia financiara are un impact consistent in cresterea cifrei de afaceri si controlul sustenabil al cheltuielilor unei companii", este de parere antreprenorarea.

Cu ce probleme se confrunta cel mai des antreprenorii romani?

Principalele provocari ale antreprenorilor sunt cash-flowul (trezoreria) si controlul/delegarea, spune Ioana Arsenie. De asemenea, finantarea este deficitara la nivelul afacerilor mici / start-up urilor si nu numai.

Solutiile cu care Ioana Arsenie vine in sprijinul antreprenorilor sunt raportarea financiara si optimizarea proceselor si procedurilor. Cu aceste instrumente, antreprenorii pot gestiona mai usor businessul si pot incepe treptat sa delege catre echipele lor, pastrand in acelasi timp controlul general asupra businessului.

Sfaturi pentru antreprenori

Bazandu-se pe experienta de consultant in management fiananciar, Ioana Arsenie spune ca pentru a creste dincolo de un anumit nivel, antreprenorii au nevoie sa implementeze o structura eficienta si coerenta, in acord cu strategia de business. Mai mult, spune ea, in zona de strategie financiara sunt necesare competente de tipul "mai mult decat contabilitate", de management financiar.