Horia Velicu este head of innovation lab la BRD – Groupe Societe Generale si este, deci, implicat in produse si idei care pot usura, prin intermediul tehnologiei, viata clientilor sau angajatilor. De la chatbot la blockchain, afla cum vede Horia viitorului Innovation Lab, dar si ce fel de antreprenori vin catre BRD.

Ce ofera divizia Innovation Lab din cadrul BRD si care este scopul ei?

Innovation Lab este o initiativa relativ noua in cadrul BRD – Groupe Société Generale, avand putin peste un an de cand s-a creat acest departament, iar echipa este formata momentan din 4 persoane.

„In cadrul acestui laborator experimentam, in primul rand, cele mai noi tehnologii si potentialul lor de a imbunatati calitatea vietii clientilor sau angajatilor. Am testat la inceputul anului un chatbot, mai precis o inteligenta artificiala care iti poate rezolva cerintele de banking printr-o conversatie pe Facebook Messenger. Acum avem un experiment legat de blockchain prin care incercam sa oferim clientilor bancii posibilitatea de a beneficia de verificarile pe care le-am facut la deschiderea contului in momentul in care vor sa semneze un contract cu un anumit furnizor, sa zicem de telecom sau energie. Mai avem cateva proiecte de machine learning legate atat de imbunatatirea ofertei, cat si de eficienta interna si reducerea birocratiei”, puncteaza Horia.