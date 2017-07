Evertoys este Bookster-ul sau Netflix-ul jucariilor: atunci cand copiii se plictisesc de jucarii, si acest lucru se intampla, deseori, foarte repede, parintii trebuie doar sa le returneze si, in schimb, primesc altele. Modelul de business este unul pe baza de abonament. Cine se afla in spatele afacerii si ce provocari trebuie sa depaseasca, citeste mai jos.

In spatele business-ului Evertoys se afla Emil Olteanu CEO and co-founder, 42 de ani, Tiberiu Lupu, co-founder, 34 de ani, Alina Marian, co-founder, 34 de ani, si dupa o prima runda de investitie VG Partners, o asociatie de business angels.

Emil a lucrat in non profit pana de curand (Hope and Homes of children). Tiberiu Lupu si-a dat demisia de la Telekom de cateva saptamani ca sa se concentreze pe Evertoys. “Toti trei ne-am cunoscut la EMBA-ul de la Maastricht School of Management, iar proiectul Evertoys a fost livrabilul de final al cursului de antreprenoriat. L-am pitchuit intr-un fel de “Arena a Leilor”. A avut succes si ne-am hotarat sa il facem”, spune Tiberiu.

Inspiratia a venit de la doua startup-uri similare, din Germania si SUA.

“Cea mai mare provocare pe care a trebuit sa o depasim a fost sa gasim finantare si sa ii convingem pe investitori ca merita sa bage bani in proiect”.

Jucariile sunt, in mare parte, de la branduri majore precum Lego, Playmobil, Hape, Goki, Learning Resources, Cuboro Mecano. Per total, compania are un portofoliu de circa 700 de modele de jucarii diferite.

Investitia initiala si model de business

Investitia initiala a fost de 50.000 de euro, dintre care fondatorii au pur 25.000.

Una dintre provocarile majore este achizitionarea jucariilor. “Este foarte greu, pentru ca nu cumparam volume mari si nu cumparam constant, nefiind un retailer clasic, deci nu primim discount-uri. In plus, distribuitorii romani isi pun niste discount-uri nesimtit de mari, astfel incat este dificil sa lucram cu o marja decenta. Cu toate acestea pe noi ne intereseaza mai mult sa atingem o baza sanatoasa de utilizatori si sa oferim un serviciu bun, decat sa facem bani rapid”.

Modelul de business implica o taxa fixa, de 69, 99 sau 129 lei – valoarea celor trei nivele de abonamente. “Am deschis recent un sistem de buyback - oferim credit pentru a inchiria jucarii de pe platforma noastra in schimbul jucariilor din gospodariile oamenilor. De asemenea vom avea curand un produs si pentru B2B (gradinite, scoli) si pentru companii - abonamentul ca beneficiu de companie”.

Cea mai frecventa intrebare a parintilor

Principala intrebare a parintilor este cum au acestia garantia ca jucariile sunt curate, dupa ce au fost folosite de alti copii.

“Le dezinfectam - toate jucariile trec printr-un proces temeinic de curatare, inclusiv cu UV. Pretindem ca sunt mult mai curate decat jucariile care se gasesc in gradinite”, puncteaza antreprenorul.

In prezent, business-ul are 100 de clienti activi si estimeaza ca vor ajunge la 200 pana la finalul acestui an.

“Cel mai bun canal de marketing este Facebook, urmat de influencer marketing - bloggeri. Pe ultimul loc sunt evenimentele pentru copii si parinti de genul Kidex, Piua, etc. unde avem standuri si prezentam modelul de business”, spune Tiberiu Lupu.

Veniturile, in prima faza, nu vor fi mari – circa 25.000 de euro la sfarsitul acestui an. “Acest lucru si pentru ca oferim luni gratuite pentru a convinge utilizatorii interesati de model”, mai spune antreprenorul.

Cum ti se pare modelul de business? Consideri ca ar putea prinde si in Romania? Te incurajam sa comentezi.