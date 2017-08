Intr-o afacere orice detaliu conteaza. Iar atunci cand vorbim de un magazin, folosirea merchandising-ul vizual in avantajul tau poate face o mare diferenta. Afla ce elemente cuprinde acest concept si cum le pui eficient in aplicare.

Majoritatea oamenilor nu stiu cu exactitate ce inseamna ideea de merchandising vizual. Aceasta se refera mai exact la realizarea unui design prin folosirea tehnicilor de informare si a semnalelor emotionale, pentru a stimula cumparatorii. Desi poate parea complicat, pentru a realiza un proiect de succes trebuie doar sa respecti cateva reguli simple. Iar vestea buna e ca nu presupune costuri prea mari. In primul rand, indreapta-ti atentia inspre nevoile si asteptarile clientilor. Apoi gaseste cele mai potrivite idei pentru afacerea ta si pune-le in aplicare.

Creeaza un punct focal

Realizarea unui punct focal este o strategie foarte eficienta. In acest mod vei reusi sa atragi privirea cumparatorilor exact acolo unde iti doresti. Fie ca este vorba de un produs nou sau de unul pe care iti doresti sa-l promovezi, nu va trece neobservat. Este demonstrat faptul ca aceasta abordare poate creste semnificativ vanzarile.

O metoda prin care poti realiza acest lucru este sa folosesti lumina in mod inteligent. Opteaza pentru proiectoare special create cu acest scop, care iti vor oferi exact intensitatea de lumina dorita, din unghiul cel mai potrivit. Avantajul este ca, in functie de amplasarea produselor, de sezon sau de tematica, poti alege lumina alba, galbena, rece, calda sau neutra.

Trebuie doar sa tii cont de faptul ca punctul focal trebuie sa fie chiar produsul in sine si nu aranjamentele care fac parte din decor.

Culorile pot influenta cumparatorii

Culorile au, de asemenea, puterea de a atrage privirile cumparatorilor. Tocmai din acest motiv nu trebuie sa ai retineri in a le folosi la amenajarea zonelor de interes. Singura regula de care trebuie sa tii cont este sa alegi combinatiile potrivite. In caz contrar, proiectul poate avea un efect opus celui asteptat. Mizeaza pe tonuri contrastante precum negru-alb, combinatii inedite dar placute privirii, pe care sa le adaptezi liniei de produse. Studiile arata ca mai important decat alegerea culorilor este prezicerea impactului pe care acestea il vor avea asupra clientilor.

Desi culorile pot avea semnificatii diferite in functie de experienta personala a fiecaruia, ele pot influenta comportamentul cumparatorilor.

Spune o poveste

Tuturor le plac povestile. Iar acestea au un rol important in realizarea oricarui proiect de merchandising vizual. Poti alege mai multe moduri prin care sa faci acest lucru, ceea ce conteaza fiind mesajul pe care il transmiti. O varianta ingenioasa este sa te folosesti de cuvinte sau chiar de texte scurte, care sa completeze frumos decorul creat. O alta posibilitate este sa spui o poveste chiar prin decor. Foloseste obiecte care au o semnificatie anume si ii vor face pe cei care le privesc sa calatoreasca departe cu gandul. Printr-o poveste oferi totodata o mai buna intelegere a produsului, clientul putand lua o decizie mai rapida.

Foloseste in mod inteligent spatiul de care dispui

Orice spatiu de care dispui, folosit in mod inteligent, va creste interesul celor care viziteaza magazinul. Nu subestima valoarea locurilor carora pare greu sa le gasesti o intrebuintare. Foloseste-ti imaginatia si pune in aplicare idei cat mai originale. Acestea pot fi de la relatari ale clientilor fideli, la imagini abstracte care transmit diverse mesaje, sau fotografii. Te poti inspira din arta, natura, arhitectura, muzica sau gastronomie, in functie de specificului magazinului. Dar trebuie sa stii ca nu exista reguli stricte din niciun punct de vedere.

Durata recomandata a unui proiect de merchandising vizual este de aproximativ 3 luni. Ia acest lucru in considerare, deoarece este important sa schimbi decorul cu regularitate. Acelasi scenariu va plictisi si nu va mai prezenta interes pentru cumparatori.

Sursa foto: Shutterstock