Potrivit lui Guda, care pregateste o carte despre greselile care duc companiile in insolventa - "De ce esueaza companiile? 10 greseli si 100 de solutii", spune ca "aproximativ 70% dintre companiile care au intrat in insolventa in ultimii 10 ani nu au respectat aceasta regula de aur a gestiunii financiare sanatoase".

Ce vei invata la workshop-ul de insolvente sustinut de Iancu Guda

Care este regula de aur a gestiunii financiare sanatoase, care te va tine departe de insolventa

Cum sa iti imbunatatesti lichiditatea pe termen scurt pentru a evita insolventa

Care sunt cele mai frecvente greseli care pot duce o companie in insolventa si ce solutii exista

Cum sa iti dezvolti sustenabil compania prin gestionarea termenelor de plata catre furnizori si de la clienti

Strategia de plata intarziata a furnizorilor: de ce modelul Apple trebuie gestionat cu multa atentie

Cu o experienta de peste 10 ani in management-ul riscului de credit, Iancu Guda este in prezent responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca director general al Coface Credit Management Services. Incepand cu anul 2013, el este este si lector asociat la Institutul Bancar Roman, unde preda cursuri de analiza financiara avansata si corporate finance in cadrul programului CEFA. De asemenea, incepand cu anul 2017, analistul a fost autorizat de catre ASF in pozitia de vicepresedinte si administrator independent in consiliul de administratie al BRD Asset Management.

Dupa absolvirea facultatii FABBV din cadrul ASE, Iancu a finalizat cu succes programul DOFIN – Centru de Excelenta European in anul 2010, toate cele trei nivele de certificare CFA in anul 2016, si detine autorizatia de formator autorizat ANC. Analistul a urmat cursurile EMBA Sheffield University, pe care l-a finalizat cu succes la finalul anului 2016.

Din martie 2012, Iancu a devenit membru activ al AAFBR (Asociatia Analistilor Financiari Bancari din Romania), a preluat responsabilitatea de vicepresedinte in perioada 2014-2016 si mandatul de presedinte al Consiliului Director al AAFBR pentru mandatul 2016-2018.