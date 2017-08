Alaturi de Power Up!, proiect de finantare care a fost conceput pentru start-up-uri si se implementeaza deja in toata tara, InnoEnergy lanseaza inca un apel adresat companiilor dezvoltate. Runda de Investitii 2017 este deschisa pentru proiecte inovatoare in domeniul energiei sustenabile, care promit produse sau servicii gata de lansat pe piata intr-un interval de maximum 5 ani. InnoEnergy sustine acest proces prin intermediul retelei sale europene de 160 de parteneri, cunostintele legate de piata internationala si reteaua sa de clienti, plus investitii de pana la 5 milioane de euro. Termenul limita al aplicatiilor este 23 octombrie 2017.