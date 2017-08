Petru Pacuraru este fondatorul Human Performance Development International (HPDI) si presedintele Fundatiei Leaders, cel mai cunoscut ONG din Romania ce promoveaza leadershipul. Primele programe de mentorat le-a inceput in urma cu 10 ani. Pentru el, mentoratul a insemnat, pe de o parte, oportunitatea de a se dezvolta, iar pe de alta, modalitatea de a sustine antreprenoriatul.

"Am inceput primele programe de mentorat pentru antreprenori mai tineri decat mine si, desi pare un act altruist si plin de bunavointa, mentoratul este un drum din care ambii calatori castiga la fel de mult, si mentorul si mentee-ul (cel care invata - n.r.). A fost si este una dintre modurile facile si pline de sens de a ma dezvolta, si de a sustine antreprenoriatul in diferite forme", a declarat Petru Pacuraru pentru wall-street.ro.

Daca in cazul unui antreprenor aflat la inceput de drum, sfaturile unui mentor sunt de mare ajutor, in situatia unuia cu mai multa experienta ele sunt chiar necesare.

Toti antrepreprenorii au nevoie de mentorat, cred ca si cei mai seniori de la cei juniori. Experienta este foarte buna, in orice, cu o singura rezerva; creeaza modele si paradigme. Cu alte cuvinte, daca ceva a mers bine, vei repeta acel proces pana devine un automatism. Mentoratul te ajuta sa iti intelegi mai bine automatismele si te provoaca sa iesi din ele Petru Pacuraru

"Nu cred in teorii in actul de mentorat"

Intalnirile cu antreprenorii sunt lunare, iar dincolo de chestiunile tehnice, Petru considera ca discutiile aplicate ii ajuta cel mai mult pe acestia. Iar el este alaturi de "elevii" sai si pentru a-i incuraja si pentru a le oferi sprijin moral. El face mentorat si in cadrul programelor pentru antreprenori derulate de fundatia Romanian Business Leaders.

"Simt ca ii ajut cel mai mult atunci cand le pun intrebarile potrivite si cand le povestesc situatii similare in care m-am aflat. De asemenea si incurajarile si sprijinul moral acolo unde e nevoie sa ia decizii dificile, au fost un bun punct de sprijin", a completat acesta.

Pentru cele mai bune rezultate, Petru spune ca intre el si antreprenori trebuie sa fie o relatie autentica si, cel mai important, sa fie trasate foarte clar obiectivele.

"Pentru mine, relatia cu antreprenorii decurge prin autenticitate si apropiere, sinceritate si obiective ferme. Nu cred in teorii in actul de mentorat, ci mai degraba de cum am gestionat eu, ca mentor, o situatie similara cu cea a mentee-ului. Si abia pe urma dezbatem daca am procedat bine sau daca nu, daca i se potriveste sau. E un schimb de experiente fara un adevar absolut de partea nimanui.

"Romanii inca sunt tributari conceptului de patron"

Experienta de mentor i-a confirmat ca "managementul oamenilor" este una dintre problemele acute ale antreprenorilor. Iar gestionarea propriilor emotii vine imediat dupa.

Orgoliul sfarama parteneriate, comunicarea deficitara creeaza conflicte puerile, precum si lipsa culturii antreprenoriale autentice. Inca suntem tributari conceptului de patron, si ideii ca oamenii lucreaza pentru noi si visul nostru pentru o dijma lunara Petru Pacuraru

Ce invata un mentor de la antreprenori?

Foarte multe lucruri. "As putea rezuma invatamintele mele in trei capitole: Etica este de nenegociat, oamenii sunt mereu pe primul plan, si tu ca antrepenor nu esti superior nimanui din organizatia unde ai norocul sa profesezi ce stii mai bine", a precizat Petru Pacuraru.

Petru este destul de optimist in ceea ce priveste viitorul antreprenoriatului in Romania. Insa la acest scenariu pozitiv, el cred ca ar trebui sa contribuie si statul roman, nu doar societatea civila.

"Cred in dezvoltarea componentei antreprenoriale si cred ca ne indreptam usor-usor catre asta. Start-Up Nation (programul prin care statul roman vrea sa sprijine antreprenorii -- n.r.) in cel mai bun caz poate fi elementul de seed money, dar si aici e discutabil. Un program educational complet care sa contina o dezvoltare de comunitate, ateliere de generare de idei originale, finantari, mentorat/coaching si evaluari ar fi un peisaj mai complet", a conchis Petru.

Petru Pacuraru a absolvit Academia de Studii Economice, sectiunea Managementul Afacerilor. Au urmat un master in Project Management cu Asebuss si Kenessaw State University si multe alte programe de training nationale si internationale. In 2008 a urmat programul de un an al Aspen Institute – Young Leaders Program. In prezent, Petru Pacuraru este antreprenor, consultant si trainer acreditat ANC, conducand HPDI, fondator a diferite startup-uri si initiative in sfera educatiei si nu numai.