Ilan Laufer, ministrul Mediului de Afaceri, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa primele 20 de proiecte acceptate pentru finantare in cadrul proiectului Start-up Nation.

Cele 20 de proiecte acceptate, pana in acest moment, pentru finantare in cadrul programului Start-Up Nation vor primi in total 3,987 milioane de lei si vor crea 155 de noi locuri de munca, conform informatiilor prezentate de catre ministrul Mediului de Afaceri in cadrul unei conferinte de presa.

Domeniile de activitate din care provin aceste proiecte sunt: patiserie, confectii si dezoltare software.

Ministrul a precizat ca pana in acest moment sunt 4.000 de proiecte evaluate sau in proces de evaluare, rata de respingere ramanand la 8%. Datorita acestui fapt, Ilan Luafer se asteapta ca cel putin 700 de dosare aflate sub linie sa intre in procesul de evaluare.

Dupa inchiderea inscrierilor pentru Start-up Nation, numarul total de firme a ajuns la 19.296, dintre care 270 de firme au fost inregistrate gresit. Din totalul proiectelor eligibile, ministerul va reusi sa finanteze circa 45%.

Conform datelor prezentate luni de catre ministrul pentru IMM-uri, 70% dintre planurile de afaceri au fost transmise in ultimele 5 zile. Criteriile de departajare principale au fost locurile de munca nou create, numarul de locuri de munca create pentru persoane defavorizate,someri si absolventi, achizitia de echipamente tehnologice noi si activitatea pentru care a fost solicitata finantarea.

Ministrul a precizat ca numarul planurilor de afaceri finantabile cu 100 de puncte a fost de 3.983, 4.566 au primit 95 de puncte, iar cu 90 de puncte au fost doar 104.

In topul oraselor in care au fost inregistrate cele mai multe planuri de afaceri finantabile se afla Bucurestiul cu 2.926 de planuri, Cluj cu 2.289 de planuri si Timisoara cu 885.