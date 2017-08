Romania este mult in urma altor state avansate in ceea ce priveste implementarea sistemelor automatizate, roboti, in industrie. Universal Robots este o companie din Danemarca, cu acoperire mondiala, care produce roboti si, mai nou, a lansat un marketplace disponibil si romanilor.

Astfel, Universal Robots+ este o platforma internationala dezvoltata de Universal Robots pentru firmele care dezvolta aplicatii pentru automatizare. UR+ este, in esenta, un marketplace unde furnizorii de senzori, soft si instrumente pentru robotii UR isi pot vinde produsele clientilor UR din intreaga lume. Astfel, un client din Asia de exemplu, poate cumpara un produs dezvoltat in Romania si are garantia ca se potiveste cu robotul pe care il cumpara de la UR si ca soft si ca hard.

Am discutat cu Horia Stanese, development manager la Universal Robots in Romania, pe marginea dezvoltarii unui astfel de concept, inclusiv in tara.

WALL-STREET.ro: De cat timp este prezenta platforma UR si in Romania si, de atunci, cati aplicanti s-au inscris pe ea?

Horia Stanese: Platforma UR+ este disponibila dezvoltatorilor de la mijlocul anului trecut si este in continua dezvoltare. Estimam ca la sfarsitul anului 2017 vor exista peste 100 de aplicatii in platforma. Iar numarul dezvoltatorilor inregistrati depaseste acum 260 si va ajunge la 400 la sfarsitul anului. Imi doresc sa vad cat mai repede si firme din Romania inscrise in platforma – stiu ca exista un potential enorm in domeniul roboticii industriale.

W-S.ro: Care sunt provocarile UR in Romania si cum credeti ca le veti depasi?

HS: Piata robotilor industriali are un potential foarte mare de crestere in Romania. Asa cum aratam la inceputul anului, avem nevoie peste 10.000 de roboti doar pentru a ramane competitivi in Europa Centrala si de Est. Multi antreprenori din Romania cred ca au procese care nu pot fi automatizate si ca muncitorii pot efectua sarcini repetitive, plictisitoare sau chiar periculoase.

Asa cum arata piata acum, lipsa angajatilor disponibili se va agrava in perioada urmatoare. Pe de alta parte, punerea in functiune si programarea unui robot UR este cat se poate de simpla – nu este nevoie de specialisti pentru automatizarea unor activitati simple si repetitive. In plus, robotii UR sunt flexibil si pot fi programati usor sa faca alt tip de activitate in aceeasi zi. In plus, investitia intr-un astfel de robot se amortizeaza in 195 de zile - record la nivel de industrie. UR nu concureaza cu marii producatori de roboti industriali, ci colaboreaza cu ei. Interesul pentru accederea pe platofrma UR este mare, vin solicitari inclusiv din partea facultatilor de robotica, cum ar fi cea din Cluj.

W-S.ro: Care este modelul de business al UR? Din ce atrage fonduri?

HS: Universal Robots a inventat primii roboti colaborativi, care ”lucreaza” alaturi de muncitori, numiti coboti. Oferta de roboti ieftini, flexibili si siguri a gasit cerere in multe domenii industriale, dar si altele noi, precum healthcare. In prezent, functioneaza pe plan global circa 20.000 de roboti UR. Veniturile UR provin din vanzarea gamei de cobotilor UR si din servicii post vanzare.

W-S.ro: Care sunt costurile unei firme/persoane fizice care doreste sa dezvolte si sa vanda aplicatiile pentru automatizare prin UR?

HS: Inscrierea este gratuita. Expertii UR verifica solutia, si apoi o urca pe site. De aici, orice companie din lume poate cumpara orice solutie de pe site.

W-S.ro: Cum incercati sa atrageti cat mai multi furnizori de senzori/soft/instrumente/aplicatii pentru roboti, din Romania? Care sunt canalele de marketing cele mai bune?

HS: Primesc cereri inclusiv pe social media pentru demonstratii si conditii de inscriere pe platforma.

Ce ar schimba in robotica, in Romania?

W-S.ro: Ce ati schimba in Romania, daca ati putea, pentru a promova dezvoltarea robotilor, atat de utili in diferite domenii?

HS: In primul rand as investi masiv in scolile tehnice si in facultatile de profil. Avem parte de o ramanere in urma in privinta educatiei tehnice si, din aceasta cauza noi nu avem acum salariile pe care le vedem in alte state din Europa Centrala.

W-S.ro: Care sunt domeniile cele mai utilizate in industria roboticii si, daca ati putea, ce industrie ati dezvolta mai bine in Romania, prin intermediul roboticii?

HS: Cei mai multi clienti provin din industria auto si cea de electronice. Cred ca segmentul de IMM-uri din zona industriala are potential de crestere spectaculos. Pentru ca IMM-urile sunt flexibile prin natura lor, ele pot cu usurinta sa se adapteze la cererea de pe piata, iar cobotii UR, prin flexibilitatea lor, pot face cu brio acest lucru. Avem nevoie de un program Primul Robot pentru antreprenorii nostri din domeniul productiei, indiferent de natura ei, pentru ca avem aplicatii si pentru industria alimentara si pentru cea textila si pentru logistica.

W-S.ro: Cam cate tranzactii au loc zilnic pe UR+?

HS: Nu avem o astfel statistica pentru ca este vorba de tranzactii intre terti care se finalizeaza in afara platformei.

