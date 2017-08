Inca din vremea studentiei, Cristina Mihalache, originara din Falticeni, punea bazele unui atelier de articole vestimentare. Pornind de la pasiunea sa pentru confectionarea hainelor si de la lipsa acestora pe piata locala, Cristina infiinta Ina Design. Treisprezece ani mai tarziu, atelierul de confectii din Iasi produce si vinde articole de imbracaminte in valoare de aproape doua milioane de lei in mai multe orase din tara.

“Totul a inceput cu multi ani in urma, din vremea studentiei. Fiind pasionata de haine, pe atunci era mai greu sa gasesti o haina care sa iti placa si sa-ti si vina bine, am inceput a-mi confectiona singura unele dintre ele”, povesteste Cristina.

Alaturi de partenerul sau, Valeriu Patrascanu, au investit 10.000 de euro intr-un atelier de confectii in Iasi: au inchiriat spatiul necesar, au cumparat utilajele, au angajat cativa oameni si au pornit Ina Design.

“Am evoluat mult in scurt timp, ceea ce faceam noi a prins foarte bine pe piata romaneasca si asta a dus la extinderea bussines-ului, ajungand la un moment dat si la 30 de angajati. Imi place foarte mult ceea ce fac. Intr-o afacere, daca te ocupi si te implici cu adevarat, daca pui pasiune, aceasta va reusi”, spune Cristina.

Intr-o piata dominata de retaileri internationali si in care brandurile romanesti vin cu o oferta peste posibilitatile financiare ale romanilor, Ina Design a reusit sa isi castige o clientela locala, care de-a lungul timpului s-a extins si in alte orase ale tarii, unde antreprenoarea a incheiat parteneriate cu retaileri.

„Cu toate ca au intrat pe piata romaneasca marile branduri, noi ne pastram clientii pentru ca productia autohtona este mult mai calitativa decat importul. Punem foarte mare accent pe calitate. Materialele folosite, precum si accesoriile sunt din import si sunt din cea mai buna calitate, intrucat in Romania marea problema este cea a materiei prime”, spune antreprenoarea.

Cristina detine trei magazine, doua in Iasi si unul in Suceava, insa articolele Ina Design se comercializeaza si in orase precum Botosani, Vaslui, Deva, Resita, Turnu-Magurele, Simleul Silvaniei, prin intermediul unor distribuitori zonali.

Antreprenoarea a testat si exportul, printr-un parteneriat in Ucraina, care insa nu s-a finalizat din cauza diferentelor de marimi ale produselor vestimentare. “Insa vom face in continuare prospectii pentru oportunitati de dezvoltare pe anumite piete din proximitate”, spune Cristina.

Anul trecut, Ina Design a vandut articole de imbracaminte de 430.000 de euro (aproape 2 milioane lei), in crestere fata de 2015, cand a inregistrat o cifra de afaceri de aproape 350.000 de euro (1,5 milioane lei). In schimb, daca in urma cu doi ani mica afacere ieseana inregistra un profit de aproape 17.000 de euro, in 2016 acesta se situa la 5.000 de euro. “Anul acesta ne dorim sa avem un profit mai mare fata de anul trecut. Ar fi o confirmare a eforturilor noastre si a provocarii care a generat Ina Design”, spune Cristina Mihalache.

Forta de munca din zona, inexistenta

Desi la un moment dat atelierul de confectii angaja 30 de persoane, de-a lungul timpului numarul acestora s-a redus la jumatate. Pentru a face fata cererii din anumite perioade, Cristina colaboreaza cu doua firme de confectii.

„Din pacate piata fortei de munca din zona intampina probleme, nu mai sunt oameni care sa mai lucreze in acest domeniu, cu toate ca prin oferta de munca pe care o propunem incercam sa ii motivam. Oferim peste media venitului net la nivel zonal, insa tinerii, in special, sunt mai atrasi de perspectivele muncii in strainatate”, explica Cristina.

In plus, pe langa lipsa fortei de munca din zona, cresterea salariului minim a lovit afacerea locala, facand astfel mult mai greu investitiile ulterioare pentru a evolua.

Insa Cristina este optimista: are in plan sa deschida un nou magazin tot in Iasi, care ramane principala piata a businessului, in Palas Mall. “Daca se va finaliza, investitia se va ridica la cateva zeci de mii de euro”, adauga aceasta.

Cat despre extinderea in alte orase si in mod special in Bucuresti, antreprenoarea spune: “Piata din Bucuresti este acaparata de brandurile internationale si de mall-uri, iar magazinele cu confectii romanesti nu prea isi mai gasesc locul. Totusi, nu am renuntat cu totul, in planul nostru de business, la ideea de a valoriza la un moment dat un context mai bun pentru Ina Design al pietei din Bucuresti. Poate odata ce clientii romani vor reveni la aprecierea calitatii produselor autohtone, vor redescoperi valoarea Made in Romania".