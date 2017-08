“Varietatea proiectelor inscrise in aceasta competitie ne arata cum companiile tinere reactioneaza in mod flexibil la schimbarile din sectorul energetic si isi adapteaza propunerile la nevoile pietei. Majoritatea candidatilor se concentreaza atat pe economisirea si reducerea costurilor de producere a energiei, cat si pe protejarea mediului inconjurator. Incurajam dezvoltarea si promovarea companiilor care vizeaza crearea de solutii cu acoperire globala”, mentioneaza Jakub Miler, organizatorul competitiei PowerUp! si CEO InnoEnergy in Europa Centrala.

Castigatorii celor doua editii precedente sunt companii globale care si-au dezvoltat si comercializat proiectele rapid cu sprijinul oferit de InnoEnergy, reusind sa intre atat pe piata Europeana, cat si pe cea din Asia si SUA. Cei mai buni participanti la PowerUp! pot spera la o oferta de participare in programul Highway, care ofera acces la fonduri in valoare de 150.000 de euro pentru consolidarea echipei, dezvoltarea tehnologica, crearea si verificarea unui model de business, precum si pentru comercializarea pe pietele globale si pentru premii financiare.

”Sectorul energetic are nevoie de idei inovatoare care sa schimbe modul in care functioneaza aceasta piata. De aceea, dorim sa ii sustinem pe toti cei care doresc sa se inscrie in aceasta competitie cu tot suportul informational de care au nevoie. Acestia ne pot contacta la adresa cristian@startuptransilvania.ro pentru detalii cu privire la asteptarile lor de la aceasta competitie”, declara Cristian Dascalu, presedintele Centrului de Antreprenoriat si Inovare Startup Transilvania.

Marea finala va avea loc la Budapesta, in timp ce finalele regionale vor fi precedate de workshop-uri intensive, in cadrul carora finalistii vor avea ocazia sa lucreze la detaliile ofertelor lor si sa isi imbunatateasca aptitudinile de prezentare. Pana astazi, 108 de start-up-uri din 16 tari s-au inscris in competitie.

Companiile de top, la fel ca in editia de anul trecut, vor lua parte la workshop-uri cu antreprenori precum co-fondatorul Rafa Szczepanik. Anul acesta, start-up-uri din 23 de state ale Europei Centrale pot aplica pentru participarea la acest eveniment.