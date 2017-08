Startarium a lansat platforma de crowdfunding ca un ajutor pentru antreprenorii care fac parte din comunitatea lor offline si online. La evenimentul dedicat antreprenorilor in cautare de finantare, Fast Forward Business Summit, organizat pe 27 septembrie de wall-street.ro si start-up.ro, cei de la Startarium vor organiza un workshop in care poti afla secretele unei campanii de succes. Te poti inscrie pentru a participa la Summit la acest link si poti participa la unul sau la mai multe workshop-uri care te vor ajuta sa te descurci mai bine in afaceri.

Am vorbit cu Adina Cretu, program manager la Startarium.Inc, programul de incubare pentru startup-uri, despre aceasta zona de crowdfunding din cadrul proiectelor lor si care sunt sfaturile pentru cei care vor sa-si faca o asemenea campanie.

Cate campanii incercati sa aveti in acelasi timp si care este scopul final al sustinerii crowdfunding-ului?

Daca Startarium ar fi doar o platforma de crowdfunding clasica, cu un model de business construit pe baza intermedierii de campanii, raspunsul ar fi de 3-5 campanii in acelasi timp, o cifra care ar permite unui vizitator sa gaseasca mai multe idei si recompense interesante, fara sa fie coplesit de un numar prea mare de optiuni. Startarium insa nu functioneaza pe acest model, crowdfunding-ul este doar unul din multele instrumente pe care le punem la dispozitia antreprenorilor, nu este un scop final, ceea ce ne ajuta sa ramanem obiectivi si mai selectivi in filtrarea proiectelor. Cate campanii refuzati si care sunt motivele pentru care nu ajung unele initiative pe platforma Startarium? Pe Startarium gazduim doar campanii initiate de antreprenori, fie existenti, care au deja au o afacere si vor sa lanseze un nou produs, fie aspiranti, oameni care doresc sa porneasca pe calea antreprenoriatului tocmai prin aceasta experienta de crowdfunding. Cel mai frecvent motiv pentru care directionam aproape din jumatate dintre cereri catre alte solutii sau platforme este tocmai faptul ca nu reprezinta o initiativa antreprenoriala per-se, ci sunt mai degraba in zona de social, umanitar, civic, cu un obiectiv care nu se poate declina intr-o structura de campanie bazata pe modelul recompense->finantare, prevanzare→validare.

Cum pregatesti o campanie de crowdfunding

Cum trebuie pregatita o initiativa inainte de a veni catre voi cu propunerea de a realiza o campanie de crowdfunding?

Recomandarea pe care o fac cel mai des este legata de scop, de obiectiv. Ar fi extrem de productiv daca, inainte de a incepe sa lucreze la campanie, initiatorul si-ar defini cat mai clar care este scopul. Unii cred ca au facut-o deja, insa confunda tinta financiara cu scopul campaniei, astfel ca pot exprima foarte clar ce vor sa faca cu banii, de cati au nevoie, nu insa si de ce si unde vor sa ajunga. Iar daca nu stii exact unde vrei sa mergi, orice drum poate fi bun sau gresit. In viziunea si abordarea campaniilor pe Startarium, puternic orientate pe obiective de marketing si de business, componenta de finantare este secundara si decurge ca o consecinta fireasca a celei principale. Iar aceasta poate sa fie de validare a nevoii, de testare a produsului sau pretului, de pre-lansare. Odata provocat antreprenorul sa isi puna aceste intrebari, structura campaniei, dar si planul de promovare curg mult mai firesc si congruent cu un scop mai mare.

Ce buget trebuie investit in promovarea unui proiect pentru a avea succes?

Pe Startarium am gazduit campanii care s-au finantat doar organic, fara bugete de promovare, dar si campanii foarte curajoase si cu obiective mai complexe, cu bugete de 2.000 - 3.000 de euro. De cele mai multe ori insa, succesul inseamna mai mult decat finantarea nutcampaniei: este despre a castiga o masa critica de utilizatori, de a obtine feedback si insight-uri foarte pretioase, de a construi notorietate de brand, de a demonstra ca exista o piata serioasa pentru produsul tau pentru ca finantarea vine ulterior oricum. Cu cat aceste obiective sunt mai curajoase, cu atat bugetul devine mai putin important. Se pastreaza, de obicei, statisticile de la platformele de crowdfunding internationale privind evolutia unui proiect?

Cam cat trebuie sa stranga in prima saptamana pentru a avea succes?

Se pastreaza cu siguranta curba de distributie, modelul clasic de U, in care ai mult entuziasm si sustinere la inceput - direct proportionale cu reteaua si comunitatile la care poti ajunge organic. Apoi urmeaza o perioada de stagnare, o linie dreapta sau greu ascendenta, pentru a urma apoi in etapa de final o urcare foarte brusca si imbucuratoare spre un happy ending. Zona in care incercam sa spargem statisticile si miturile pe Startarium este aceasta de jos, unde marketingul face diferenta. Cu cat un initiator este mai bine pregatit pentru lupta in zona asta, emotional si tactic, cu atat are mai multe sanse de succes, cu mai putin stres. Iar despre suma stransa in prima saptamana – acest indicator, de 20-30%, este relevant mai ales pentru platforma de crowdfunding, care trebuie si ea sa masoare cantitativ sute de campanii, algoritmic, pentru ca altfel nu stie. Pe Startarium ne permitem recomandari personalizate, in functie de produs, segmentele de public targetate, curba de achizitie si obiectivul overall. Un indicator de bun-simt si accesibil oricarui antreprenor este: cat de repede ai iesit din “bula” ta de prieteni?

Care sunt zonele unde se duc cele mai mari bugete de promovare?

Facebook, Google? Campania de crowdfunding este o replica in miniatura a unei campanii de marketing si comunicare obisnuite si e bine sa testeze inclusiv canalele si mesajele de brand si sa exploreze tactici de gherila la care cu greu mai ai acces cand esti deja consacrat. Ce proiecte aveti in pregatire pe Startarium pentru perioada urmatoare in zona de crowdfunding? E un cerc virtuos pe Startarium acum, in care proiectele depasesc record dupa record si astfel atrag noi campanii si mai curajoase, si mai inovatoare. In prezent deruleaza campanii:

Pepiniera Zori de Zi, un agricultor din Maramures, cu o afacere pur traditionala care face un salt urias catre o zona moderna si digitala si este printre putinii, daca nu chiar singurul care face asta

NutriStandard, o aplicatie care isi propune sa faca nutritia simpla si accesibila si care isi doreste in primul rand o masa critica de utilizatori si feedback, cu 30% din target depasit in primele 2 zile

BLINKR, un semnalizator de biciclete inventat de 2 tineri de 17 ani care au nevoie de finantare pentru a produce primele produse, de feedback pentru a-l creste si validare pentru a merge mai departe catre runde succesive de finantare si extindere internationala.

Acestea sunt proiectele pe care le deruleaza initiatorii de pe Startarium, in timp ce noi desfasuram propria campanie, de dublare a finantarii: orice campanie de crowdfunding incheiata cu succes pana pe 15 decembrie intra intr-o competitie si poate primi dublul targetului financiar fixat.

Planurile Startarium

Cum trebuie sa se pregateasca un antreprenor pentru o campanie de crowdfunding? Ce oferiti voi si ce vine de la ei?

Ce ii oferim la inceput este o imagine completa, daca nu o are deja, asupra a cum va arata proiectul si ce il asteapta pe parcurs, prin ce pasi trebuie sa treaca si cateva resurse si ghiduri utile, un manual de instructiuni pentru a intelege in ce ordine trebuie montate piesele... Odata creat primul draft al campaniei, primeste apoi feedback de la noi, personalizat si foarte aplicat pe business-ul lui. Din feedback-ul pe care la randul nostru il primim, acest prim pas le este foarte util pentru ca le chestionam obiectivele de business, diferentiatorii produsului, nevoile oamenilor, planul de promovare, tocmai pentru a ajunge impreuna la cea mai buna forma a campaniei. Mai primesc pe Startarium consultanta pentru promovare, consultanta fiscala, cel mai mic comision posibil, adica 0% la intermedierea campaniei si 2% comision catre MobilPay, plus, poate cel mai important, acces la o comunitate de peste 11.000 de utilizatori ai platformei Startarium, acei innovators si early-adopters deschisi sa testeze noi idei si produse inaintea tuturor.

Care sunt scopurile pentru care folosesc utilizatorii Startarium cel mai mult?

Cele mai accesate sectiuni sunt Videoteca ( cursuri si interviuri cu antreprenori romani) si Articolele de specialitate, cu un numar de aproape 150 de resurse dedicate si care au atras peste 18.000 de vizualizari. Avem de asemenea o foarte mare activitate in Laborator, unde iti poti construi ideea de business si poti incepe prin a crea primul tau Business Model Canvas, pe care poti lucra colaborativ cu mai multi parteneri sau colegi.

Cum putem sustine noile generatii pentru un drum antreprenorial mai bun si mai sigur?

Promovand modele de business inovatoare si ambitioase, care provoaca realitatea pietei locale dar si internationale. Oferindu-le oportunitati reale de a creste, de a primi mentorat si consultanta de calitate. Punandu-le la dispozitie instrumente si platforme care sa le dea ocazia sa invete repede, sa valideze si sa isi atraga suport necesar in etapa de running operations si apoi scalare.

Care sunt planurile platformei Startarium pe termen mediu?

Incubatorul Startarium.Inc va porni la drum pe 15 septembrie cu cele 5 startup-uri castigatoare, cu un program de lucru bine definit - workshop-uri, ore de consultanta, evaluari trimestriale cu ajutorul unui Advisory Board - menit sa ajute echipele sa isi atinga sau chiar depaseasca obiectivele.

Intalnirile lunare Startarium cONtext vor continua cu subiecte de interes pentru antreprenorii aflati la inceput de drum, campaniile de crowdfunding se vor inmulti, numarul de mentori si mentees va creste lunar, sectiunea de consultanta ramane deschisa tuturor celor in nevoie 24/24, lucram la imbunatatirea instrumentelor din Laborator si suntem in continua prospectie de subiecte relevante pentru cursuri si interviuri. Iar in noiembrie vom avea Startarium Pitch Day.