In ultimii ani ne confruntam cu dificultati economice ce risca sa depaseasca previziunile initiale. In ciuda anumitor semnale, ce par sa aduca putin oxigen in aerul afacerilor, nu se poate vorbi de o reala si solida crestere a economiei. Iar atata timp cat consumul continua sa scada si investitiile se clatina, ingeniozitatea omului de afaceri pare a fi mai valoroasa decat oricand.

Lucrurile nu stau foarte bine nici in ceea ce priveste locurile de munca. Printre principalele provocari ale societatii noastre regasim dificultatea pastrarii locului de munca, sau gasirea unuia nou. Acest lucru este confirmat si de statistici, care arata ca rata de ocupare a fortei de munca a scazut considerabil in unele tari. Astfel, data fiind necesitatea unei solutii care sa ofere o alternativa, un numar mare de persoane isi indreptat atentia catre noi propuneri si idei de afaceri. Una dintre acestea este cu siguranta franciza, un bussiness in crestere si la noi in tara. Cu rezultate satisfacatoare in sectorul modei, imbracamintei, alimentatie publice, sau wellness.

Importanta domeniului

Atunci cand este vorba de succesul unei afaceri, franciza se dovedeste a fi o optiune care nu ar trebui trecuta cu vederea. Cu resurse putine, oricine isi poate crea propria afacere, bazandu-se pe stabilitatea unei marci, a unui produs existent, care se bucura deja de un renume. Domeniul ales este un factor determinant, motiv pentru care este bine sa faci alegerea dupa o informare atenta. De exemplu, o idee atractiva este deschiderea unei francize in domeniul wellness, care s-a dovedit a fi de succes la noi in tara. Saloanele de infrumusetare ofera solutii rapide, intr-o perioada in care lipsa timpului este cu adevarat o problema. Stresul si preocuparile zilnice determina tot mai multe persoane sa investeasca in grija pentru corp, estetica si relaxare, in diferitele centre care ofera pachete atractive si variate.

In acelasi fel, in contextul timpului limitat, un alt domeniu care merita explorat este alimentatia publica.

Bineinteles, pe langa domeniul de activitate, o importanta crescuta ar trebui acordata si propriilor abilitati si preferinte. Afla din cele ce urmeaza mai multe despre ceea ce inseamna o franciza si cum a evoluat acest concept.

Franciza, de-a lungul timpului

Cu totii am auzit cel putin o data in viata de franciza. Termenul provine dintr-un cuvant vechi frantuzesc, „la franchize”, ce semnifica „libertate”. Acesta reprezenta in epoca coloniala dreptul accordat si garantat din partea domnilor locali cetatenilor sai de a gestiona o piata, de a vana pe pamanturile acestora sau de a mentine activitati de feribot.

Pare ca istoria francizei se pierde undeva in indepartatul Ev Mediu cu origini europene, ideea fiind readusa la lumina in timpuri moderne. In anul 1954, Raymond Albert Kroc, un vanzator de mixere pentru producerea cunoscutului milk shake, ii descopera in California pe fratii Dick si Mac Mc Donald. Acestia utilizau in restaurantul lor o adevarata linie de asamblare pentru propriile produse. Titlul de tata modern al francizei si l-a acreditat un anume Isaac Merritt Singer (1811-1875), inventatorul cunoscutei masini de cusut Singer. In imposibilitatea producerii si distribuirii produsului, din cauza lipsei de fonduri, are nevoie de o idee care sa sporeasca volumul de vanzari, lucru deloc usor considerand costul unei masini de cusut, de circa 125 de dolari. Un colaborator al acestuia inventeaza primul sistem de cumparare in rate, oferind masina cu doar 1,5 dolari pe zi. Cu acest sistem, Singer creste considerabil vanzarile, insa ceea ce lipsea era o linie de distributie eficienta. Rezolva si acest lucru oferind licente de vanzare a produsului sau in diferite teritorii, realizand astfel fondurile necesare noilor linii de productie.

Ideea de franciza a evoluat si s-a modificat de-a lungul timpului, astazi reprezentand o metoda inovativa prin care iti poti exprima mai bine capacitatea profesionala si spiritul antreprenorial. Franciza acorda practic drepturile de distributie locala si de vanzare a unor servicii si produselor deja existenta, in schimbul unei taxe lunare.

Este un sistem de comercializare bine pus la punct, care aduce beneficii de ambele parti, fiind in cuvinte putine „o afacere la cheie”, deja testata. In conditiile respectarii tuturor criteriilor de eligibilitate si de calitate, profitul este usor de obtinut, lucru confirmat de multi detinatori de francize.

Intr-o societate in continua schimbare, ramanem uimiti sa constatam ca ne intoarcem constant la idei din trecut, pe care le adaptam vremurilor actuale. Desi imbracam totul in nuante moderne, utilizam limbajul sofisticat al afacerilor, adaugam componente si diversificam, lucruri care s-au dovedit a fi de succes raman la fel, in esenta.

Sursa foto: Shutterstock/Look Studio