Sunt intrebari la care ar trebui sa se gandeasca zilnic orice antreprenor. Avantajele pe care le oferi in fata principalilor competitori sunt cele care iti vor transforma afacerea intr-un business performat, cu sanse mari sa se mentina pe o piata volatila, unde apar mereu nume noi, cu ambitii mari. Insa drumul spre gasirea unor solutii adecvate la toate aceste probleme nu este usor si, aproape garantat, va genera haos si incertitudine intr-o companie, atrag atentia cei de la entrepreneur.com.

Iata care sunt cele 5 strategii sigure prin care orice antreprenor se poate detasa de competitie:

1. Pozitionarea este mai eficienta decat prospectarea

Toti antreprenorii cauta proiecte si clienti noi. Acest proces, care nu se termina niciodata atunci cand esti la conducerea unui business, te va seca, in ultima instanta, de energie. O strategie prin care sa eviti simplu acest pericol este sa te pozitionezi de la inceput ca lider de piata, ca un specialist in domeniul in care activezi, un expert care are raspunsul la toate intrebarile si gaseste solutii la orice problema pe care clientii sai o intampina. Daca acest lucru iti reuseste, nu va mai trebui sa alergi dupa clienti, vor veni singuri spre tine, atunci cand au nevoie.

Este, de astfel, strategia la care a apelat si Cezar Rapotan, CEO-ul celei mai mari companii de distributie de materiale de constructii. Infiintata in 1994, Arabesque a ajuns astazi la o cifra de afaceri de 351 de milioane de euro. Si asta pentru ca s-a pozitionat de la inceput drept un lider in domeniul comertului cu materiale de constructii si s-a dezvoltat in mod continuu si foarte rapid, ajungand azi cel mai mare nume din domeniu, cu operatiuni atat pe plan intern, cat si pe plan extern. Faptul ca Arabesque ofera solutii complete, de la materiale de constructii, pana la instalatii sanitare si termice a ajutat aceasta strategie sa functioneze.

2. Succesul in business depinde de cat de repede reusesti sa creezi o miscare in jurul produsului pe care il comercializezi

Repozitioneaza-ti businesul si centreaza-l in jurul unei idei principale. Gandeste-te la Disney, de exemplu. Nu este o companie care produce filme sau administreaza parcuri de distractii. Este locul unde „visurile devin realitate“ - un slogan deja celebru in toata lumea. Sau analizeaza strategia Subway, prin care compania s-a repozitionat din fast-food intr-un restaurant unde poti cumpara rapid mancare sanatoasa. Este strategia prin care compania a detronat, in 2011, McDonald’s din fruntea clasamentului celor mai de succes lanturi fast-food din lume.

Antreprenorii cu misiuni ambitioase atrag cei mai buni angajati, care vor atrage la randul lor clienti si vor garanta, in acest fel, succesul unei companii. Iar viata ta va fi mai implinita daca te implici intr-o cauza „bigger than yourself“ (n.r. mai mare decat tine), cum spun americanii.

3. Invata sa te sprijini pe umerii gigantilor

Nu trebuie sa reinventezi roata si cu siguranta nu trebuie sa gasesti tu raspunsul la toate intrebarile. Gaseste un produs de succes, o strategie care prinde deja la public si care a fost testata deja de un gigant din domeniu si imbunatateste-o.

„Un pinguin nu se poate transforma in girafa, asa ca fii cea mai buna versiune de pinguin“, a spus, intr-un interviu, Gary Vaynerchuk, unul dintre cei mai de succes antreprenori americani si autor a patru carti care au ajuns pe locul 1 in topul celor mai vandute volume, intocmit de cei de la New York Times.

O persoana inteligenta invata din greseli, insa antreprenorii care vor sa aiba succes pe termen lung invata din erorile pe care le-au comis altii, pentru a nu pierde mult timp in drumul spre primul loc.

4. Invata cum sa cresti profesionisti in domeniu

Una dintre cele mai importante lectii pe care trebuie sa le invete un antreprenor este ca nu poate face totul de unul singur. Vei avea nevoie de o echipa puternica, in care sa ai incredere si care sa te insoteasca la orice pas. Pentru ca acest lucru sa se intample, va trebui sa inveti cum poti sa-ti ajuti angajatii sa creasca profesional si cum poti sa-i conduci eficient spre succes.

Urmareste un meci de fotbal. Cele mai puternice echipe sunt cele care au chimie, care joaca bine impreuna, a caror membri stiu sa isi faca complimente. Aceste echipe castiga mereu, pentru ca au un singur obiectiv comun: victoria. Acelasi principiu se poate aplica si in viata, si in business. Toti oamenii de afaceri cu succes pe termen lung impart o calitate importanta: stiu cum sa construiasca echipe si cum sa-si pastreze oamenii alaturi.

5. Pune la punct o strategie prin care sa-ti atragi clienti fideli si multumiti de serviciile tale

A conduce un business este si despre managementul promisiunilor pe care le faci clientilor. Este important ca orice firma sa se asigure ca aceste promisuni sunt indeplinite. Iar daca reusesti sa depasesti asteptarile clientilor tai, partida este pe jumatate castigata. Nu uita niciodata ca vei consuma mai multe resurse in incercarea de a atrage clienti noi, decat in misiunea de a-i pastra pe cei pe care ii ai deja. Strategia in acest sens este de a crea fani fideli brandului tau, care vor recomanda mai departe produsele. Nu pentru ca le ceri asta, ci pentru ca asta simt sa faca. Este un mecanism cu multe rotite, dificil de controlat, mai ales ca este dependent de reactiile si modul de a actiona al tuturor angajatilor, de la persoana care raspunde la mail-uri la CEO-ul companiei. Pentru asta este nevoie de o cultura organizationala in care oamenii sa inteleaga importanta clientilor multumiti si sa fie mereu pregatiti sa raspunda nevoilor acestora.

Tu ce strategii crezi ca ar functiona pentru ca un antreprenor sa aiba succes pe termen lung?

Sursa foto: Shutterstock.com