Startup-urile selectate:

Digital – directia Smart Territories - ofera servicii de digital marketing cu inteligenta bazata pe locatie.

SiloMeter – directia Smart Territories - ajuta proprietarii de silozuri sa devina mai profitabili si sa evite insilozarea si deteriorarea produselor agricole.

Box2M – directia Smart Territories - propune un ecosistem IoT cu aplicabilitate pentru utilitati, telecom si securitatea infrastructurii. Aceasta genereaza beneficii pentru clienti, precum reducerea pierderii de energie cu pana la 10%.

MagnaSCI – directia Future of Life - prin uRADMonitor, solutia de monitorizare a calitatii aerului implementata si in conceptul de Orange Smart City.

Symme3D – directia Future of Life - prin Biotech One, prima imprimanta 3D complet integrata si precisa pentru tesuturi avasculare si vase de sange realizate din celule stem, ce foloseste un incubator de ultima generatie, ce controleaza temperatura si umiditatea.

Pentest-Tools – directia Security - primul serviciu online de evaluare a nivelului de securitate prin penetration testing, unde utilizatorii obtin o lista detaliata a vulnerabilitatilor pe care le pot repara pentru a face fata unui atac cibernetic.

Programul Orange Fab urmareste identificarea startup-urilor romanesti care au un produs viabil si care sunt capabile sa imbunatateasca stilul de viata al oamenilor si sa stabileasca noi tendinte prin utilizarea tehnologiei pentru principalele industrii de pe piata locala. Orange Fab este un program fara investitii directe, ceea ce inseamna ca startup-urile selectate nu vor renunta la actiuni in schimbul participarii. Prin intermediul programului, echipele de succes pot fi recomandate catre Orange Digital Ventures, divizia de investitii a Grupului Orange.

„Obiectivul Orange Fab este initierea de colaborari comerciale cu startup-uri care activeaza intr-unul din domeniile care vor contura modul in care traim sau lucram in viitor. Mai concret, ne dorim sa integram inovatiile propuse in acest proiect in solutiile pe care noi deja le oferim clientilor. Astfel, pachetele nou create le pot aduce acestora beneficii financiare, imbunatirea calitatii vietii sau economii substantiale de timp. Pe langa cele 6 echipe care intra acum in program, am initiat discutii cu alte 25 de startup-uri, programul urmand a fi dezvoltat cu alte colaborari pe parcursul anului” a declarat Vlad Sorici, Manager de Proiect Orange Fab Romania.

Startup-urile interesate pot aplica in continuare pe www.orangefab.ro.