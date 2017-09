Te-ai gandit vreodata sa-ti deschizi propriul blog? Te-ai intrebat de ce ai avea nevoie pentru asta, nu doar sa incepi blogul, ci si sa-l construiesti cu succes pentru a castiga bani online sau pentru a avea un venit pasiv. Milioane de oameni isi incearca norocul cu un blog, insa foarte putini reusesc sa-si realizeze venituri substantiale din eforturile pe care le depun. Citeste in continuare 10 pasi care te vor ajuta sa-ti dai seama daca vrei cu adevarat un blog si care sunt lucrurile de care trebuie sa tii cont pentru a incepe mica afacere online, potrivit Entrepreneur .

Sa faci un blog nu este greu. Sa generezi trafic si sa obtii un profit este greu. Daca vrei sa-ti construiesti un blog cu scopul de a castiga bani si, de fapt, nu esti pasionat de scris, atunci iti pierzi timpul degeaba. Pare destul de simplu sa-ti creezi un blog, dar daca nu ai pasiune si rabdare, nu vei reusi sa faci bani, pentru ca e nevoie de timp si multa munca pana vei atrage audienta.

10 trucuri pentru a-ti face un blog de succes

1. Alege un subiect

Gandeste-te bine despre ce vei scrie. Defineste un subiect sau o nisa si proiecteaza tot continutul legat de acestea. Acest lucru te va ajuta sa te concentrezi sa scrii mai bine si, totodata, sa-ti construiesti produse sau servicii care vor completa continutul.

2. Selecteaza o platforma

In timp ce Wordpress este cea mai populara pltaforma de blogging, exista si alte platforme care pot fi folosite, precum Tumblr, blogger.com sau Medium. Daca preferi sa-ti creezi un blog pe Wordpress, cu un subdomeniu, cum ar myblog.wordpress.com, vei avea posibilitatea sa utilizezi subdomeniile pe platforme populare prin marketing de continut.

3. Alege un nume de domeniu

Numele de domenii personalizate sunt importante daca vrei intr-adevar sa faci bani din blogging. Decat sa te bazezi pe un subdomeniu gazduit de o parte terta, mai bine gaseste un nume de domeniu care sa fie scurt, dar relevant, bazat pe cuvinte cheie (daca este posibil), care descrie subiectul, industria sau nisa dorita.

Daca esti cu adevarat preocupat de lucruri precum SEO, atunci cand vei selecta numele de domeniu vei tine cont de urmatoarele sugestii:

Utilizeaza un domeniu (TLD) cunoscut, precum .com sau .ro;

Alege un nume scurt, nu mai mult de 15 caractere;

Incearca sa nu cumperi un nume de domeniu care contine cratime, pentru ca acestea sunt adesea asociate cu spam-ul.

4. Gaseste o companie de Web Hosting

Exista o multime de companii de Web Hosting (gazduire web). Daca alegi un blog Wordpress, gazduit in mod automat, ai o cantitate aproape nelimitata de optiuni.

5. Instaleaza Google Analytics

Ar fi bine sa-ti instalezi Google Analytics pentru a urmari cum evolueaza activitatile blogului. Aceasta este o modalitate prin care poti observa de unde provine traficul si unde nu merge bine.

6. Seteaza Instrumentele Google pentru Webmasteri

Oricine ia in serios sa-si construiasca un blog si sa obtina venituri din asta trebuie sa foloseasca Instrumentele Google pentru Webmasteri pentru a vedea ce cuvinte cheie sunt in top si ce mesaje ar putea influienta clasificarea acestora in top. Astfel, vei putea analiza rezultatele blogului si vei sti ce e de facut.

7. Invata tehnici SEO

Aceste tehnici te vor ajuta sa-ti optimizezi continutul pentru a fi gasit mai usor pe motoarele de cautare. Cu ajutorul tehnicilor SEO iti poti face blogul cunoscut, asa ca ar fi bine sa incepi sa inveti cat mai multe despre asta.

8. Creeaza in mod regulat un continut util

Daca vrei sa ai succes cu blogul tau, trebuie sa creeezi un continut cat mai util pentru cititori. Trebuie sa fie interesant, unic, ademenitor, sa aiba cuvinte cheie si sa fie bine scris. Continutul ar trebui scris pentru oameni si adaptat motoarelor de cautare. Aceasta abilitate se dezvolta in timp, prin practica. De asemenea, este important sa publici in mod regulat continutul intr-o anumita perioada de timp.

9. Incearca sa devii cat mai cunoscut

Pentru a ajunge pe drumul spre succes, trebuie sa devii cunoscut. Nu numai sa te conectezi cu alti bloggeri interesati de aceleasi lucruri, dar si sa te implici cu altii pe retele de socializare, precum Facebook sau Instagram.

10. Genereaza venituri din continutul blogului

Sa creezi un blog si sa-l duci spre succes poate fi costisitor. Sa nu crezi ca te vei imbogati peste noapte. Cu toate acestea, ai putea lua anumite masuri pentru a genera cu timpul venituri din continutul blogului. De exemplu, unii bloggeri isi castiga banii prin promovarea anumitor produse sau servicii asociate cu stilul continutului blogului.

Sursa foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com