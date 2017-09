Startarium a ales cele 5 startup-uri castigatoare care vor primi un pachet de beneficii in valoare totala de 200.000 de euro, in cadrul programului de incubare Startarium.Inc. Aflati de mai jos care sunt cele 5 povesti de business care vor beneficia de finantare, sfaturi si resurse pentru scalare.

Cine sunt cele 5 startup-uri castigatoare in Startarium

CargoPlanning este o platforma online, colaborativa (de tipul SaaS) dedicata organizarii si planificarii procesului de transport de marfa dezvoltat de fabrici si retaileri. De la lansarea in octombrie 2015 de catre o echipa de software din Iasi, platforma numara 3500 de utilizatori cu transporturi in valoare de 7 milioane de euro si isi doreste sa “inceapa o calatorie in jurul lumii”, scaland afacerea la nivel international.

Echipa eematico a creat in ultimii 2 ani peste 350 de ore de continut de educatie experientiala pentru copii si mai mult de 600 de jucarii si materiale educationale DYI pentru acestia. Cu ajutorul Startarium.Inc, isi doresc sa lanseze o noua divizie de business: propria linie de productie si distributie de jucarii educationale prin care sa scaleze afacerea eematico si sa faca misiunea lor, de educatie prin joaca, accesibila tuturor copiilor.

Fruteria este un startup din Bucuresti care ofera fructe si gustari pentru angajatii companiilor, o afacere care va incheia anul 2017 cu peste 100 de clienti si 400.000 euro cifra de afaceri. Prin participarea in programul Startarium.Inc, echipa Fruteria urmareste consolidarea pozitiei de lider de piata local, dar si dezvoltarea echipei si a modelului de business pentru extindere in alte orase din Romania.

Creatorii NutritIO – asistentul virtual pentru nutritie- isi propun sa simplifice nutritia prin tehnologie, atat pentru profesionisti (nutritionisti, dieteticieni, instructori de fitness, medici), cat si pentru oameni care vor sa-si schimbe stilul de viata intr-un mod sanatos. In cadrul programului de incubare isi doresc sa obtina know-how pentru dezvoltarea produsului, sprijin si mentorat pentru rafinarea modelului de business si consolidarea afacerii.

Smart EpiGenetX ofera teste genetice de ultima generatie si un algoritm de interpretare a rezultatelor unic la nivel mondial, precum si consultanta in nutritie, dietetica, genetica si activitate fizica, prin specialisti acreditati in domeniu. Este un startup lansat in 2017 de o echipa de oameni de stiinta, medici si experti in genetica din Romania, care vor beneficia in cadrul Startarium.Inc de sprijin si mentorat pentru consolidarea brandului si a afacerii la nivel international.

"Alegerea celor 5 startupuri cu care vom lucra in cadrul acceleratorului a fost foarte dificila pentru ca am avut multe propuneri extrem de interesante. Speram insa ca vom demonstra in acest ciclu ca le vom aduce un mare plus de valoare si ca vom scala programul pe viitor. Ne bucuram ca avem proiecte atat de diverse si ca putem demonsta potentialul antreprenoriatului romanesc in domenii atat de diferite", a declarat Catalin Vasile, Head of Advisory Channels Management ING Bank, mentor pentru antreprenori, membru in Advisory Board Startarium.Inc.

Ce beneficii vor avea cele 5 startup-uri castigatoare

Resurse de crestere a vanzarilor, produsului, capitalului, notorietatii, a echipei si a ecosistemului antreprenorial

Finantare: 6.000 de euro chiar la inceput, acces catre business angels, investitori sau platforma de crowdfunding proprie Startarium

Invatare: de la optimizari pe produs pana la planificare financiara si lansare pe piete internationale, urmeaza 12 luni de crestere si invatare sustinute

Cele 5 startup-uri castigatoare si echipele lor isi vor incepe activitatea in Impact Hub Bucharest pe 15 septembrie intr-un spatiu dedicat. Vor fi conectati permanent la o retea ampla de mentori, iar trimestrial vor raporta in fata unui Advisory Board care le va oferi feedback aplicat.

In program s-au inscris 146 de startup-uri, dintre care 15 au fost selectate in finala, unde au prezentat in fata comisiei formate din: Ana-Maria Andronic (Head of Intellectual Property & Technology DLA Piper), Catalin Rusu (Co-fondator & CEO Rusu+Bortun Brand Growers), Daniel Llano Manibardo (Head of Retail Banking, ING Romania), Iulian Circiumaru (Co-fondator Benefit Seven), Michal Szczurek (CEO, ING Romania), Sergiu Negut (Associate Dean MSM Romania, Chairman of the Board Startarium.Inc) si Vlad Craioveanu (CEO, Impact Hub Bucharest si Cluj-Napoca).

Criteriile de evaluare au inclus: piata pe care isi desfasoara activitatea si potentialul acesteia; problema sau nevoia pe care o rezolva si solutia oferita in acest sens; competitorii si diferentierea fata de acestia; analiza financiara, potentialul de crestere si scalabilitate; experienta si structura echipelor.

