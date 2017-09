Educatia financiara este probabil cea mai mare piedica in dezvoltarea unui mediu de afaceri sanatos si a unei culturi antreprenoriale solide in Romania, motiv pentru care principalul blocaj in dezvoltarea unui business vine din interior si tine de apetenta si competenta antreprenorilor / managerilor de a porni, de a conduce si de a dezvolta o afacere, spune consultantul si trainerul Dragos Popescu.

Investitii nesabuite, imperii de carton, falimente (rasunatoare sau nu), evaziunea fiscala ca solutie de redresare a cash-flow-ului, succesul schemelor piramidale si al creditelor in franci elvetieni, recurgerea la legea darii in plata sau la cea a insolventei sunt exemple si efecte ale lipsei acute de educatie financiara.

Educatia financiara nu se numara insa si printre cele mai vehiculate blocaje ale antreprenorilor romani, cele mai "populare" fiind birocratia, lacunele administrative, infrastructura deficitara, instabilitatea si incoerenta legislativa. "Pentru toate acestea, mediul de afaceri, antreprenorii, au doua optiuni: pe termen scurt - sa se adapteze, iar pe termen lung - sa incerce sa le influenteze favorabil", spune Dragos Popescu.

Cultura antreprenoriala este inca in faza incipienta in Romania, iar know-how-ul de business a fost dobandit de cei mai multi antreprenori "vazand si facand". Aceasta limiteaza capacitatea celor ce conduc afaceri de a si le planifica adecvat si de a lua decizii corecte, in timp util, la nivel strategic si operational.

"Evaluarea corecta a unei oportunitati de business (cu tot cu riscurile aferente), intelegerea costurilor si a constrangerilor legate de fiecare optiune de finantare, capacitatea de a construi un plan de afaceri cu obiective clare si realiste, pe care sa-l propui, eventual, unui posibil finantator si pe care sa-l pui apoi in opera prin masuri strategice si operationale coerente ar trebui sa fie, toate, la indemana unui antreprenor sau manager de business", subliniaza Dragos Popescu (foto).

Generatiile actuale de antreprenori si manageri nu au putut capata in scoala aceste deprinderi si de aceea simt acum nevoia de a castiga cat mai mult know-how prin diferse programe de educatie financiara si training-uri de busines, precum cele 6 din cadrul Fast Forward Business Summit.

"Salut demersurile (deocamdata foarte timide) de introducere a educatiei financiare si antreprenoriale in scoli, ca si pe cele ale unor organizatii sau entitati private de a construi programe, cluburi de afaceri, de a organiza evenimente de profil. Cu exact acest scop in minte am construit si noi, acum 5 ani, programul de dezvoltare a competentelor manageriale si antreprenoriale BusinessDrive, ai carui cei peste 500 de alumni incep sa conteze in efortul de a construi un mediu de business mai curat si mai sanatos in Romania", completeaza Dragos.

Este si finantarea o problema resimtita de antreprenori?

Potrivit cunoscutului trainer, finantarea este, intr-adevar, una dintre principalele provocari pentru un antreprenor, pentru o afacere in dezvoltare, intrucat o crestere sanatoasa si sustinuta, fructificarea eficienta a oportunitatilor din piata, optimizarea proceselor interne si, implicit, a costurilor, nu se pot realiza fara finantare.

"Cash-flow-ul unui IMM, mai ales in faza de start-up, nu furnizeaza, de regula, un excedent de lichiditati suficient, iar obiectivele de business in aceasta faza sunt mai degraba legate de cresterea veniturilor, a bazei de clienti, a notorietatii pe piata. Toate acestea costa", explica Dragos Popescu.

Totusi, in ultimii ani in mediul de business local au devenit tot mai accesibile mai multe variante de finantare. Pe langa traditionalele produse de creditare furnizate de banci (si acestea mult mai diverse si mai flexibile decat cu cativa ani in urma), Dragos mentioneaza ca sunt disponibile solutii de finantare prin fonduri de investitii, investitori privati (business angels) si nu in ultimul rand fondurile europene, desi in opinia trainerului acestea introduc distorsiuni serioase in principiile economiei de piata libera (competitivitate, orientare spre client, etc.).

