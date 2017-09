Marcel Vulpoi, directorul general si fondatorul companiei de consultanta fiscala Vulpoi & Toader Management, vrea sa lanseze in Romania un business care sa ofere firmelor mici si mijlocii posibilitatea de a se proteja de variatiile cursului valutar si de efectele acestora asupra rezultatelor financiare.

“In ultimele luni am pus bazele a trei noi startup-uri, unul dintre acestea fiind un business de hedging. Multe IMM-uri romanesti au expunere pe cursul valutar si prefera sa ignore costurile asociate din diverse motive, unul foarte important fiind acela ca nu prea au optiuni pentru rezolvarea acestei probleme: marile banci, de exemplu, ofera servicii de hedging, insa in general nu se implica cand vine vorba de sume mai mici de 10 miloane de euro”, a mentionat Marcel Vulpoi, in cadrul FastForward Business Summit.

Operatiunile de hedging presupun trazactii cu instrumente financiare derivate, precum, optiunile sau contractele futures, prin care o firma se poate proteja de riscul volatilitatii cursului valutar. De exemplu, un cumparator de valuta incearca sa se protejeze de eventualele deprecieri ale monedei, imprumutand simultan aceeasi suma din contract, cu aceeasi scadenta de rambursare. Astfel, data limita de plata a contractului coincide cu data incasarii imprumutului, iar posibilile pierderi datorate cumpararii de valute se echilibreaza cu un castig obtinut la imprumut. Creditorul castiga la cumparare, in cazul in care valuta respectiva se apreciaza, dar pierde la imprumut, scopul final fiind de a anula orice efect datorat oricarei oscilatii de curs.

“Avem un parteneriat cu o firma din Londra prin care vrem sa incercam sa acoperim aceste lipsuri din piata romaneasca. Din analiza pe care am realizat-o in piata am ajuns la concluzia ca pana si companiile mari din Romania au costuri dureroase legate de cursul valutar pentru care nu se protejeaza. Multi le accepta pur si simplu, insa la finalul anului ajung sa aiba pierderi de miloane de euro la capitolul cheltuieli financiare”, a mai adaugat Vulpoi.

Operatiunile de hedging sunt folosite mai degraba precum asigurarile, decat ca instrumente financiare care sa genereze profit , firmele incercand astfel sa isi protejeze marja de profit urmarita.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu