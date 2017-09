Mihai Raneti: Un investitor cu bani nu este si un investitor bun

Mihai Raneti este fondator a doua startup-uri in domeniul securitatii cibernetice. CyberFog a reusit sa primeasca peste 300.000 de euro investitie de la un fond polonez, iar noua sa firma, Cyber Swarm, a primit peste un milion de dolari de la investitori din Silicon Valley. Companiile sale sunt specializate pe deceptia atacatorilor informatici si urmeaza sa produca procesoare pentru masini autonome si masinarii industriale.

“Am facut numeroase greseli la inceput, iar una dintre cele mai importante lucruri pe care le-am invatat din propria experienta este ca nu orice investitor cu bani este si un investitor bun. Fiecare business are nevoie de un investitor specific activitatii, iar de multe ori banii nu sunt tot ceea ce conteaza, mai importanta fiind viziunea comuna a antreprenorului si a investitorului”

“Recomandarea mea pentru antreprenori din IT este sa nu piarda foarte mult timp cautand bani in Europa de Est. Cautati investitori in SUA, acolo unde exista 100 de ani de experienta in finantarea start-up-urilor”

Radu Tanase: Nu va bazati doar pe banii altora cand va construiti afacerea

Radu Tanase este co-fondator al lantului de restaurante Calif. La inceputul acestui an, antreprenorul a anuntat ca incepe francizarea brandului Condimental de Calif, primul astfel de restaurant urmand sa fie deschis in aproximativ 4 saptamani, in zona Bucur Obor din Bucuresti.

“Am construit acest business de la zero, din fonduri proprii, in principal din cauza faptului ca am intampinat dificultati de finantare in primele stadii ale afacerii. Sfatul meu pentru ceilalti antreprenori este sa se asocieze cu profesionisti si sa nu construiasca afaceri cu banii altora. De asemenea, le-as recomanda ca fiecare pas pe care il fac in dezvoltarea afacerii sa fie gandit din perspectiva clientului”

Ciprian Stancu: Daca munca in corporatie te “omoara”, nu te teme sa iti incepi propria afacere

Ciprian Stancu si-a inceput cariera in PRO TV in 2000. A fost numit in 2010 CME Head of New Media & MediaPro, iar din ianuarie 2011 pana in noiembrie 2013 a coordonat managementul de vanzari din cele 6 tari ale CME din functia de Head of CME Sales. In 2014 a fondat Republica BIO, retailer online de produse certificate ecologic, devenit in prezent unul dintre cele mai respectate branduri pe piata romaneasca.

“Am lucrat in corporatie si castigam foarte bine, insa fizic incepuse sa mi se faca rau. Negociam aceleasi contacte de publicitate, cu aceleasi firme, nu mai invatam nimic si ma plafonasem. Acestea au fost principalele motive pentru care nu m-am mai intors sa lucrez intr-o corporatie si am decis sa devin antreprenor”

Cristian Logofatu: Inchirierea activelor nu este un lucru rau

Cristian Logofatu este CFO al Bittnet Systems, furnizor de solutii si training IT&C. Compania a fost infiintata in 2007 avandu-I ca fondatori pe fratii Mihai si Cristian Logofatu. Bittnet Systems este in prezent listata pe AeRO, piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

“Finantarea pentru sustinerea afacerii este foarte importanta. Am urmarit sa nu detinem niciun activ: am inchiriat tot ce avem nevoie. In acest fel iti eliberezi capital de lucru, care este foarte important pentru finanatrea afacerii”

“Cel mai mult am avut patru produse de finantare in acelasi timp. Multa vreme, creditele noastre au fost finantate prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, dar si prin alte scheme de garantare. Apelarea la astfel de garantii adauga aproximativ doua puncte procentuale la costuri, dar rezolvi problema de finantare”

Ionut Budisteanu: Nu va concentrati doar pe piata din Romania

Ionut Budisteanu este CEO si fondator al Bit Technologies si SKYHUB. La varsta de 18 ani a castigat concursul Intel ISEF la nivel international, cu proiectul unei masini autonome low-cost. In ultimii ani, el a dezvoltat VisionBot, un robot pentru producerea de echipamente electronice si are propria sa firma de software, unde lucreaza la o retea sociala numita Skyhub.

“Antreprenorilor aflati la inceput de drum, si in special antreprenorilor din sectorul tehnologic, le recomand sa sa nu se mai concentreze doar pe piata din Romania. Trebuie sa fie deschisi catre oportunitati si sa aiba o viziune internationala”

Ca antreprenor, am trei reguli pe care le urmez:

Work hard: atunci cand pornesti un start-up de cele mai multe ori esti singurul ‘one man show. Tu esti cel care face produsul si tot tu esti cel care il vinde

Incearca mereu: indiferent de obstacolele intalnite trebuie sa incerci din nou pentru ca din greseli vei invata ce trebuie sa faci si ce trebuie sa nu faci in proiectele viitoare.

Conecteaza-te: relatiile cu persoanele din domeniu sunt foarte importante. In fiecare zi intalnesti oameni noi, iar o parte din acestia te vor ajuta sa iti dezvolti afacerea“

Sursa foto: Ovidiu Udrescu