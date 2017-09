Principiile care aduc succesul in business par sa se schimbe mereu odata cu timpurile si cu evolutia tehnologica, insa exista cateva aspecte care vor ramane mereu la fel si care trebuie sa reprezinte baza pentru pentru orice afacere. Iata care sunt acestea:

1. Nu trebuie sa reinventezi roata, ci sa satisfaci o nevoie reala

Majoritatea celor care se viseaza antreprenori cauta o idee cu totul iesita din comun, ceva ce nu s-a mai facut niciodata, un produs nou nout, cum nu exista pe piata. Desigur, un produs de nisa sau unul inovator poate fi adesea un pariu castigator, insa majoritatea businessurilor de succes se bazeaza pe principiul satisfacerii unui nevoi existente.

Ce inseamna asta? Ca poti porni de la o idee cat se poate de simpla, insa sa faci diferenta prin serviciile oferite. Un exemplu este antreprenorul Cezar Rapotan, care a pus pe picioare una dintre cele mai mari companii din Romania, pornind de la o idee simpla - distribuirea de materiale de constructii. Asemenea exemple exista din plin - afaceri pornite de la idei simple, care satisfac nevoi reale ale pietei.

2. Alege cu grija echipa cu care vei lucra

Un principiu esential cand vine vorba despre succesul in afaceri este sa alegi cu foarte multa atentie oamenii cu care vei lucra. Resursa umana are o valoare incontestabila si este vitala pentru ca o afacere sa atinga succesul. Fiecare aspect al afacerii depinde intr-o oarecare masura de o persoana, astfel incat este imperativ pentru un antreprenor sa investeasca in asta.

Alegand oameni care se incadreaza in cel mai mic buget posibil si angajand sub presiunea timpului, risti sa formezi o echipa mediocra, ce nu va avea niciodata rezultatele pe care le astepti.

3. Nu iti subestima clientii niciodata

Clientii sunt cei carora le datorezi profitul si nu ar trebui niciodata sa ii subestimezi din niciun punct de vedere. Un pas gresit in fata lor se poate transforma in scurt timp intr-o reputatie ce lasa de dorit si intr-un renume negativ, ce se va rasfrange asupra ascensiunii businessului.

Trateaza-ti clientii cu respectul pe care il merita entitatea care te sustine din punct de vedere financiar si nu uita niciodata ca, in definitiv, fara ei businessul nu ar exista.

4. Dezvolta un business care sa reprezinte o pasiune reala pentru tine

Poate suna cliseistic, insa, fara pasiune, chiar nu poti atinge succesul. Este elementul care da viata unei afaceri si cel care trebuie sa se regaseasca in fiecare actiune pe care o faci pentru dezvoltarea ei. Odata ce cunosti domeniul si esti pasionat de el, va fi floare la ureche sa oferi publicului ce isi doreste, pentru ca tu insuti esti parte din el.

Mai mutl decat atat, un business presupune enorm de multa munca la inceput de drum, iar daca nu ai o motivatie mai puternica decat banii, este posibil sa renunti inainte ca succesul sa se arate.

Aceste principii sunt fara varsta si sunt aplicabile indiferent de specificul afacerii, de la afaceri din zona alimentara pana la businessuri din zona tehnologiei.

Sursa foto: VGstockstudio/Shutterstock