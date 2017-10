Salile de aparate au devenit din ce in ce mai prezente in peisajul urban. Fie ca sunt plasate in centrele comerciale, la parterul blocurilor sau in hoteluri, majoritatea oraselor din Romania gazduiesc un business de acest fel. Pentru a afla principalele costuri pe care un antreprenor din acest domeniu le are, am stat de vorba cu Sorin Georgescu, secretar general al asociatiei ROMSLOT.

Sorin Georgescu a intrat in industria jocurilor de noroc in 2004, ca angajat al unui operator care pe vremea aceea avea 2 sali de jocuri. Zece ani mai tarziu, compania ajunsese la 80 de sali, iar Sorin Georgescu decidea sa ia drumul antreprenoriatului si sa isi deschida propria companie in domeniu.

Faptul ca printre atributiile sale pe care le-a avut in compania la care a activat 10 ani s-a numarat si deschiderea operatiunilor din Italia, acest lucru a cantarit semnificativ in experienta pe care a dobandit-o in domeniu si a reprezentat un avantaj in momentul in care a luat drumul antreprenoriatului.

Kardinal Entertaiment, compania fondata in 2014 de catre Sorin Georgescu, a aparut pe piata chiar inainte ca industria sa fie lovita de o serie de reglementari care au adus schimbari importante in peisaj. Aceste schimbari i-au dat peste cap planul de afaceri.

“Au fost doua lovituri. Prima am primit-o chiar in primul an de viata al companiei, atunci cand s-a decis modificarea legislatiei din industria jocurilor de noroc si cresterea taxelor cu 50%. Ceea de-a doua lovitura am primit-o in momentul in care a fost aprobata legea antifumat. Schimbarile acestea drastice catre stanga si catre dreapta iti modifica planul de afaceri, tu ai nevoie ca in 12-18 luni sa reorganizezi business-ul fara sa ii faci rau pe termen lung. Asta s-a intamplat cu compania mea, am fost pus in situatia in care a trebuit sa accept ca, fata de planul de afaceri initial, eu aveam un handicap de 1 an si jumatate”, a declarat Sorin Georgescu, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Secretarul general ROMSLOT ne-a prezentat si o serie de cifre din industria sloturilor ( aparatelor), conform carora, in 2016 erau 276 de operatori la noi in tara. Numarul angajatilor care activau in acest domeniu fiind de aproximativ 13.000.

Taxa de licenta de 20.000 de euro si capital social de minim 30.000 de lei

Pentru a-ti deschide un business cu aparate de tip slot-machine, costurile sunt o componenta ce nu ar trebui deloc neglijata. Asadar, un prim cost pe care un antreprenor care vrea sa se lanseze in aceasta industrie trebuie sa il ia in calcul este taxa de licenta. Aceasta taxa este de 20.000 de euro pe an. Pe langa acesta, trebuie sa detineti un capital social de minim 30.000 de lei, conform informatiilor oferite de secretarul general din ROMSLOT.

Daca aceste costuri vi s-a parut mari, tin sa va anunt ca legislatia va obliga sa platiti si o taxa de autorizare pentru fiecare aparat de tip slot-machine. Aceasta este de 3.000 de euro anual, iar pentru a putea obtine licenta de operator trebuie sa aveti minim 75 de aparate. Asta inseamna un cost de 225.000 de euro pe care trebuie sa il platiti doar pentru a va autoriza aparatele. Tot in cadrul aparatelor de tip slot-machine, antreprenorul trebuie sa plateasca si o garantie de 167 de euro pentru fiecare aparat.

Exista totusi si aparate denumite AWP – aparate electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat, pentru care taxa de autorizare este de 1.500 de euro. In cazul acestor aparate garantie este tot de 167 de euro. Sorin Georgescu ne-a prezentat mai multe detalii despre felul in care, conform reglementarilor, trebuie organizata o sala si cat costa un aparat.

“Unul dintre cele mai ieftine aparate second-hand pe care il poti gasi in piata costa intre 1.000 si 1.2000 de euro plus TVA. Daca vrei sa cumperi unul nou, atunci pretul incepe undeva de la 8.000-8.500 de euro plus TVA. Tu ca si operator trebuie sa ai minim 75 de aparate”, a adaugat Sorin Georgescu.

Acesta puncteaza si faptul ca aceste 75 de aparate pot fi impartite in mai multe sali. Pentru Bucuresti, minimul de aparate pe care o sala dedicata jocurilor de tip slot-machine trebuie sa il aiba este de minim 12. Pentru Bucuresti, numarul acestora creste la 20. In plus, acestia trebuie sa aiba minimum 50 de mijloace de joc conectate la un sistem de tip Jack-Pot, prin care jucatorii au sansa de a primi castiguri extra.

Antreprenorii pot opta pentru plasarea aparatelor si in alte spatii. In baruri si restaurante au dreptul sa detina maximum trei aparate de tip AWP, iar in interiorul caselor de pariuri pot avea maximum cinci aparate de tip slot-machine.

Daca nu ai suma necesara pentru a fi operator, poti dezvolta un parteneriat

In cazul in care nu aveti suma necesara pentru a va deschide un business in aceasta industrie, insa aveti un spatiu de inchiriat, puteti opta pentru un parteneriat cu un operator.

"Exista mai multe tipuri de parteneriate. O persoana care detine un spatiu comercial ii poate propune unui operator licentiat pe sloturi sa isi deschida o afacere in cadrul acelui spatiu. Persoana respectiva trebuie sa se ocupe cu managementul locatiei, respectiv angajarea personalului si utilitatile, iar operatorul trebuie sa vina cu echipamentele, cu parte de know-how si cu organizarea administrativa. Aceasta va primi un procent din veniturile pe care sala de jocuri o va face.", a adaugat Sorin Georgescu.

Gasirea angajatilor, aceeasi problema ca si in industria de retail

Lipsa de angajati reprezinta o problema si in aceasta industrie, chiar daca, conform informatiilor prezentate de Sorin Georgescu, veniturile medii pentru un angajat sunt de 2.000 de lei, indiferent de experienta pe care a avut-o in domeniu.

"Ceea ce auziti in retail privind piata muncii se aplica 100% si la noi. Este foarte dificil sa gasesti angajati, indiferent de zona tarii in care activezi. Salariul mediu net este undeva la 2.000 de lei, fiind aceeasi medie pe tara. O suma ca aceasta este destul buna pentru cineva, sa zicem din Vaslui, care este la primul lui job.", a precizat reprezentantul ROMSLOT.

Sorin Georgescu este secretar general al asociatiei ROMSLOT. Aceasta reprezinta o asociatie a operatorilor si producatorilor din industria jocurilor de noroc de tip slot-machine, care a fost infiintata in 2011. Ea a fost creata din nevoia existentei unei structuri organizationale care sa reprezinte si sa militeze pentru interesele industriei. Principalele obiective ale ROMSLOT sunt eficientizarea modului de reglementare a jocurilor de tip slot-machine, imbunatatirea reputatiei industriei, dar si rezolvarea problemelor punctuale ale membrilor.

