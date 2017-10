Ce contine un nume de companie? Multe, atunci cand este vorba de succesul unui business. Un nume bun ar putea ajuta compania sa fie cunoscuta. In mod ideal, numele companiei ar trebuie sa transmita expertiza, valoarea si unicitatea produselor sau serviciilor pe care le dezvolta.

Unii experti cred ca cele mai bune nume sunt cele abstracte, iar altii cred ca numele ar trebui sa fie informative, astfel incat clientii sa stie imediat despre ce este afacerea ta. Mai sunt experti care cred ca numele inventate sunt mai memorabile decat cele care folosesc cuvinte reale.

In realitate, orice nume poate fi eficient daca este sustinut de o strategie de marketing corespunzatoare. Vezi in continuare ce ar trebui sa iei in considerare atunci cand ii dai un nume companiei tale, potrivit Entrepreneur.

Ai nevoie de expertiza pentru a incepe

Sa gasesti un nume bun de afaceri poate fi un proces complicat. Poti sa iei in considere consultarea unui expert, mai ales daca te afli intr-un domeniu in care numele companiei poate influenta succesul afacerii tale. Un expert ar putea sa spuna ce fel de nume nu ar trebui sa dai si de ce unele nume de companii au avut succes. Dezavantajul in acest caz este costul, dar cheltuind o suma rezonabila de bani pentru o consultanta de calitate poti economisi bani pe termen lung.

Ce semnificatie are numele?

Pentru inceput ar trebui sa te decizi ce vrei sa comunici prin numele companiei si care sunt elementele cheie. Realizarea unei descrieri si a unei declaratii de misiune te va ajuta sa identifici elementele pe care vrei sa le pui in evidenta.

Cu cat numele companiei comunica mai mult consumatorilor cu privire la serviciile oferite, cu atat mai putin efort vei depune pentru a le da explicatii. Expertii sustin ca antreprenorii ar trebui sa acorde prioritate cuvintelor reale sau combinatiilor de cuvinte care spun ceva real. Oamenii prefera cuvintele cu care se pot raporta si pe care le inteleg. De aceea, denumirile profesionale cu numere sau initiale se presupun a fi o alegere proasta.

Pe de alta parte, un nume poate fi cateodata prea semnificativ. De exemplu, daca numele contine denumiri geografice sau generice, ce se intampla cu compania cand doreste sa se extinda si ce semnificatie ar avea pentru locuitorii altui oras sau pentru alte produse noi care nu au legatura cu primele produse de la care a pornit numele afacerii?

Cum poate fi un nume atat semnficiativ, cat si cuprinzator? Numele descriptive spun ceva concret despre o afacere: ceea ce face, unde este localizat si asa mai departe. Numele sugestive sunt mai abstracte, acestea accentueaza ce este afacerea.

Atunci cand alegi numele companiei, indiferent daca incepi o afacere online sau offline, ia in considerare urmatoarele sfaturi

Alege un nume care se adreseaza nu numai tie, ci si tipului de clienti pe care incerci sa ii atragi.

Alege un nume cunoscut sau familiar, care provoaca amintiri placute, astfel incat sa-ti atragi clientii si din punct de vedere emotional.

Nu alege un nume lung si care ar putea fi confuz.

Ideile de nume pe care le intelegi doar tu, pastreaza-le doar pentru tine.

Fii creativ

In momentul in care aproape fiecare cuvant existent este o marca inregistrata, optiunea de a inveta un nume devine din ce in ce mai populara.

Testeaza numele

Dupa ce ai ajuns la patru sau cinci nume, care sunt memorabile si expresive, esti pregatit sa inregistrezi o marca comerciala. Nu orice nume de companie poate fi utilizat pentru ca fiecare tara are legile sale privind marcile comerciale. Ar fi bine ca inainte de a da un nume companiei sa consulti un avocat pentru a te asigura ca nu incalci nicio lege si ca numele tau este unic. In Romania, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania (OSIM) este parte a bazei de date armonizate referitoare la clasificarea bunurilor si serviciilor.

Analiza finala

Daca ai noroc, ajungi sa ai in final maxim cinci nume din care ar trebui sa alegi unul. Cum alegi un nume potrivit? Ia in considerare toate criteriile initiale. Care este cel mai potrivit nume pentru obiectivele tale? Care nume descrie cel mai bine compania?

Unii antreprenori iau o decizie finala mergand pe mana instinctului, facand cercetari de consum sau testand cu focus grupuri pentru a vedea cum sunt percepute numele. Citeste fiecare nume cu voce tare si imagineaza-ti cum va aparea acest nume in publicitate radio sau de televiziune.

Numele companiei este foarte important, de aici incepe totul. Acesta poate fi primul pas spre construirea unei identitati puternice, care ar trebui sa dureze atata timp cat esti prezent in lumea afacerilor.

Sursa foto: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock.com