Te-ai saturat sa ai un sef si vrei sa fii tu cel care are proprii lui angajati? Atunci e timpul sa te gandesti mai mult cum ai putea intra in lumea antreprenoriatului si cum ai putea incepe o afacere profitabila. Vezi in continuare cateva idei de afaceri pe care le poti incepe cu bani putini si care te-ar putea incuraja sa gasesti alte de idei de afaceri care nu necesita neaparat investitii initiale mari.

Cinci idei de afaceri pentru care nu ai nevoie de multi bani

1. Curierat pe bicicleta

Curieratul pe bicicleta este o afacere profitabila, care necesita o investitie mica de bani, dar si de timp. Majoritatea curierilor vin cu propria bicicleta si au deja un telefon mobil de tip smartphone. Cel mai greu lucru de facut in acest business este incheierea primelor contracte pentru livrarea coletelor.

Totodata, pentru un curier care pedaleaza 8 ore prin oras este foarte importanta bicicleta. Preturile unei biciclete incep de la 1.000 lei, dar una care ar putea rezista in traficul din marile orase costa minim 2.000 lei.

Printre cele mai mari firme din piata se numara: Tribul, Kyklos, Sinapseria (toate 3 in Bucuresti), BiciCurier (Iasi), Velo Express (Cluj-Napoca), Curier pe Bicicleta (Arad si Timisoara). Daca esti interesat de dezvoltarea unui astfel de business, poti gasi mai multe detalii aici.

Sursa foto : Chetty Thomas / Shutterstock

2. Ghid turistic pentru straini

O afacere care poate fi infiintata cu 600 de euro, bani pe care ii poti recupera in 3 luni. O tanara de 25 de ani a renuntat la job si a lansat business-ul Trip to Romania in 2013. Raluca Muresan a demonstrat ca poti face bani si din vacantele strainilor care vin sa viziteze Romania.

Pentru a deschide o astfel de afacere trebuie sa stii cat mai multe lucruri despre atractiile turistice din tara, povestile si locurile frumoase din Romania, dar si istoria locurilor pe care le vei prezenta.

Vei avea nevoie de acte pentru infiintarea firmei sau PFA si de un site sau un domeniu pentru site, care costa in jur de 50 de dolari + TVA. In schimb, crearea unui site poate costa mai mult, poate ajunge la cateva mii de euro, dar pentru inceput poti folosi un blog. Afla mai multe despre aceasta afacere aici.

Sursa foto: Shutterstock / Africa Studio

3. Idee de afaceri: Cabina foto portabila

Indiferent ca esti pasionat sau nu de fotografie, iti poti deschide propria afacere cu cabina foto portabila. Cu o investitie de 5.000 euro, pe care o recuperezi in 12 luni, poti incepe afacere in aproape 3 luni.

Cabinele foto sunt din ce in ce mai cautate la tot felul de evenimente, petreceri sau aniversari. Important este sa stii sa iti promovezi serviciul in social media, pentru ca de acolo de cele mai multe ori vin comenzile oamenilor care vor sa lase amintiri in urma unui eveniment. Mai multe detalii despre ce inseamna acest business poti gasi aici.

Sursa foto: Shutterstock / artem evdokimov

4. Afacere cu lavanda pe un hectar

Antreprenorii pasionati de agricultura pot alege o afacere cu lavanda. Aceasta este mai mult o afacere de nisa si, in mare parte, nu exista fermieri mari pe piata cu care sa concurezi, ceea ce poate insemna un avantaj pentru cei aflati la inceput de drum.

Pentru inceput ai avea nevoie de o investitie de 7.000 euro, dar multi agricultori sustin ca au profituri de pana la 8.000 euro la hectar.

Butasii de lavanda pentru un hectar costa minim 700 - 1.000 de euro, in functie de soiul ales, iar pretul terenului pentru cultura este variabil, in functie de zona. Ideal ar fi sa instalati si un sistem de irigatii prin picurator, care va creste semnificativ costul investitiei (1.500 euro), dar si randamentul culturii.

Poti citi mai multe informatii despre afacerea de nisa pentru agricultorii aflati la inceput de drum aici.

Sursa foto: Shutterstock / Bucha Natallia

5. O microferma de prepelite

In comuna Nana din judetul Calarasi , situata la 45 de km de Bucuresti, Andrei Ciota (28 de ani) a investit intr-o microferma de prepelite. Pentru inceput a investit o suma de 950 lei, bani cu care a cumparat un incubator de tip gospodaresc (150 lei), 200 de oua pentru incubat din rasa de ouatoare japoneze (in jur de 100 lei) si un rastel de 5 custi profesionale (aproximativ 600 lei).

”Poate fi o afacere foarte profitabila sau poate fi un esec din start totul depinde de tine de cat timp, munca si bani esti dispus sa investesti in acest bussines, de cat de repede si corect aduni cunostiinte in domeniu, de seriozitatea si imaginea pe care o afisezi si o promovezi si mai ales de calitatea produselor comercializate”, a povestit Andrei Ciota, proprietarul Prepelite NanaFarm, pentru wall-street.ro.

In urmatorii ani proprietarul Prepelite NanaFarm isi propune sa investeasca intr-o noua hala de crestere, cu o dimensiune mai mare, iar planul pe cinci ani vizeaza o ferma de gaini in sistem free range (crescute in mediu natural) si o ferma de curcani de carne tot in sistem free range, dar de dimensiuni mai mici.

Mai multe detalii despre ce inseamna infiintarea unei ferme de prepelite puteti citi aici.

Sursa foto: Shutterstock / photo-nuke

Sursa foto: Shutterstock / Tashatuvango