Ce nu realizeaza foarte multi este ca in prezent nu ai nevoie de sedii in fiecare tara in care ai dori sa te extinzi si nici sa angajezi un numar mare de oameni, ci deseori este suficient sa localizezi serviciile. Deci cum poti intra in state cu o forta de cumparare mult mai mare decat Romania? Iata cateva ponturi:

1. Conecteaza-te cu tari multilingvistice

Desi 55% din continutul de pe Internet este in engleza, doar 27% dintre internauti vorbesc engleza. Acest lucru inseamna ca poti targeta restul de 73% care sunt deseori mai putin “bagati in seama” de concurenta si sa iti cresti in mod drastic baza de potentiali clienti.

Mai mult, studiile internationale arata ca 72,4% dintre consumatori sunt mai inclinati sa cumpere produse cu texte traduse in limba lor, si 56,2% au spus ca acest lucru este chiar mai important decat pretul – pentru ca, pana la urma, toti suntem cel putin nationalisti.

De aceea este important sa iti construiesti startup-ul inca din radacina in cel putin trei limbi de circulatie internationala – engleza, franceza, spaniola si, daca doresti sa targetezi si piata locala, romana, pentru a te putea interconecta usor cu multe state din lume – din Australia pana in America de Sud.

Poti, astfel, foarte usor sa penetrezi state de peste tot, prin simpla traducere a site-ului tau/produselor si serviciilor tale. Doar in America Latina sunt aproape 400 de milioane de vorbitori de portugheza/spaniola, multi dintre ei nu vorbesc engleza – imagineaza-ti oportunitatile pe care le-ai putea avea in acele tari emergente.

2. Nu te limita la traduceri, localizeaza

Desi a traduce este un prim pas bun, acest lucru nu ia in calcul si nuantele culturale ale fiecarui stat in parte – si acest lucru poate face diferenta intre a castiga si a pierde o piata straina.

Prin localizare intelegem adaptarea continutului Web, a produselor sau aplicatiilor pentru o anumite regiune. Practic, ajuta la cresterea engagement-ului cu audienta globala.

Detalii minore, precum culoarea, marimea si stilul site-ului poate parea neimportant, insa atunci cand pui in contextul cultural/al obisnuintelor de consum din diferite state, lucrurile se schimba. Culoarea “rosu” de exemplu este o culoare foarte puternica in cultura indiana si are multiple sensuri – asociere cu puritatea si zeita Hindu, Durga. In Orientul Mijlociu insa, rosul inseamna manie si pericol. Unii chiar considera rosul ca fiind “raul intruchipat”.

Va trebui de asemenea sa iei in considerare contextul functional, precum formatul orelor/datei, numere de telefon, referinte privind metricele. Aceste detalii fac diferenta. In mare parte din Europa, de exemplu, unitatile de masura sunt gramul/metrul, in timp ce in alte state si pe alte continente unitatile difera.

3. Angajeaza echipe multilingvistice

Pentru a te conecta cu adevarat cu audienta ta si a iti vinde produsele, trebuie sa intelegi si mai clar si profund culturile statelor in care intri. Fiecare tara, fiecare continent, au nevoi diferite. Doar prin intelegerea profunda a acestora poti avea succes major. O modalitate prin care poti realiza acest lucru este stabilirea echipei international.

Daca, precum multi, nu ai buget pentru a deschide birouri in mai multe state si sa recrutezi echipe internationale, ia in considerare sa iti construiesti echipa “la distanta”, externalizata. Astfel, poti sa te folosesti de potentialul lor, oriunde in lume, fara a iti creste in mod semnificativ costurile.

Un studiu Deloitte pe echipe multiculturale arata ca diversitatea la locul de munca contribuie in mod pozitiv la eficienta angajatilor, dar si la nivel de satisfactie a acestora la locul de munca. Mai mult, la nivel psihologic comunica angajatilor faptul ca nu exista doar o reteta corecta in ceea ce fac, acest lucru ducand la intraprenoriat.

A-ti face un startup global nu este un lucru usor, dar poate fi realizat. Traducerea site-ului, localizarea si construirea unor echipe externalizate pot duce la cresterea brandului tau, in mod rapid, pe mapamond, depasind concurentii.

