Statisticile arata ca pana la 21% dintre jafuri tintesc sediile unor firme, iar de multe ori pagubele pot fi dificil de acoperit. Pe langa daunele financiare, un potential scandal legat de lipsa securitatii poate afecta un business mai grav decat furtul in sine. Ce poti face pentru a-ti mentine compania in siguranta si a descuraja orice tentative de jaf? Iata cateva sfaturi practice de la expertii in securitate:

Restrictioneaza drastic accesul in cladire

Multe firme mici au sediul in blocuri sau in case, ceea ce le expune mai mult riscurilor. Daca multe dintre cladirile de birouri au paza asigurata 24 de ore din 24, accesul hotilor intr-un bloc sau intr-o casa poate fi mult mai usor, mai ales daca nu exista un sistem avansat de securitate. De exemplu, multi antreprenori responsabili isi monteaza astfel de interfoane de bloc, al caror pret accesibil si instalatie usoara este la indemana oricui. Aceste dispozitive restrictioneaza accesul persoanelor straine in cladire, iar multe dintre cele disponibile acum pe piata pot fi conectate la sisteme video.

Monteaza un sistem video de supraveghere

Camerele de supraveghere sunt un atu important pentru orice business. Acestea nu numai ca pot descuraja hotii sa dea o spargere, insa de multe ori se dovedesc a fi esentiale in prinderea faptasilor. Politistii analizeaza intotdeauna imaginile surprinse de camerele video si astfel le este mult mai simplu sa identifice persoanele care au dat o spargere. Acesta este motivul pentru camerele video de supraveghere sunt nelipsite in special din sediile bancare sau din casele de amanet.

Instaleaza un sistem de alarma performant

In functie de afacerea pe care o ai, exista doua tipuri de sisteme de alarma pe care le poti lua in considerare: cele care pot fi activate discret de catre angajati, pentru a alerta politia si cele care sunt activate in momentul in care un strain patrunde in cladire. Primele sunt extrem de utile in cazul caselor de amanet, al bancilor, magazinelor sau benzinariilor, unde se pastreaza sume mai mari de bani. Sistemele de alarma care se declanseaza atunci cand o persoana straina intra in cladire sau in birou pot fi dezactivate cu ajutorul unui cod unic, daca au fost activate accidental, si pot alerta politia atunci cand codul nu este introdus intr-un anumit interval de timp. Aceste sisteme sunt extrem de eficiente, pentru ca descurajeaza hotii sau ii pun pe fuga atunci cand acestia le activeaza. Ele se pot dovedi de-a dreptul salvatoare, mai ales pentru companiile care pastreaza bani sau bunuri de pret in sediu.

Monteaza semne care sa avertizeze cu privire la sistemele de securitate existente

Expertii in securitate spun ca majoritatea jafurilor au loc dupa un anumit tipar: hotii supravegheaza timp de cateva zile locul pe care au pus ochii, pentru a se familiariza cu programul angajatilor si pentru a evalua riscurile. Daca montezi semne sau panouri proeminente care sa ii avertizeze cu privire la sistemele de securitate existente, sunt sanse mari ca hotii sa fie descurajati si sa renunte de la bun inceput la orice tentativa de spargere.

Instruieste-ti angajatii in legatura cu siguranta mediului de lucru

Un training scurt in care angajatii tai sa fie informati cu privire la ce ar trebui sa faca in cazul unui jaf se poate dovedi extrem de util. Acestia ar trebui sa stie cum sa reactioneze daca se afla fata in fata cu un hot, sa incerce sa retina cat mai multe elemente care ar ajuta la identificarea ulterioara a acestuia, sa nu se opuna si sa respecte intocmai indicatiile hotilor, astfel incat sa nu isi puna viata in pericol, si sa alerteze politia in momentul in care sunt in siguranta.

Aceste solutii pentru securitatea unui business se pot dovedi salvatoare nu numai pentru afacere in sine, ci si pentru angajati. De aceea, este extrem de important ca antreprenorii sa nu porneasca de la premiza ca nu li se va intampla tocmai lor si sa isi ia toate masurile de precautie, astfel incat sediul afacerii lor sa fie mereu in deplina siguranta.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Marius Pirvu