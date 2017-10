Cine ar putea sa uite un salt cu parasuta, un zbor cu balonul cu aer cald, o partida de tenis in compania lui Victor Hanescu, o sesiune de jogging cu Marian Dragulescu, o incursiune in lumea televiziunii direct “in teren”, alaturi de Cosmin Stan sau, poate, un atelier olfactiv, in care parfumul se sincronizeaza cu ph-ul, esentele si mesajul pe care vrei sa-l transmiti purtandu-l?

Oana Pascu, o antreprenoare din Bucuresti, si-a propus sa schimbe perceptiile asupra cuvantului “cadou”, asociindu-l cu creativitatea si implicand celebritati care sa te insoteasca in descoperirerea unor noi pasiuni. Asa a luat nastere Complice.ro, un magazin online de cadouri creative, care in mai putin de un an a adunat peste de 100 de idei exclusiviste.

"Cautam febril ideea perfecta, unica, atunci cand este ziua unui coleg, atunci cand ne pregatim sa oferim cadouri de Craciun sau atunci cand vrem sa ii aratam aprecierea noastra unui partener, intr-un mod in care mesajul sa fie elocvent, iar darul sa vorbeasca in numele nostru - valabil in viata personala, dar si in cea profesionala. Complice este locul de unde iti iei inspiratia si unde gasesti sprijinul, ideile si facilitarea pentru a oferi un dar memorabil", a declarat Oana Pascu.

Cel mai scump cadou din portofoliul Complice.ro este "Glamorous Outfit" si costa 7.500 lei, iar cel mai scump cadou cumparat pana acum de un client a fost in valoare de 980 euro si a constat intr-o experienta speciala alaturi de Victor Hanescu.

Cele mai multe dintre experiente au loc in Bucuresti, insa portofoliul a fost recent diversificat si include si experiente in Brasov, Cluj sau Sibiu.

Daca abordarea initiala a pietei a vizat consumatorii directi (cadouri personale), din 2017 antreprenoarea si-a diversificat portofoliul astfel incat Complice sa fie o optiune pentru oamenii de afaceri si corporatii.

Sursa foto: anetta, Shutterstock