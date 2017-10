Antreprenorul Razvan Pascu, consultant in marketing si turism, si Claudiu Vrinceanu, economist cu experienta in administratie publica, business si media, au lansat proiectul VP Connections, butic de consultanta in business specializat in atragerea de investitori si comunicare strategica.

Serviciile oferite de VP Connections vor fi din segmentul comunicarii strategice cu diferiti stakeholderi implicati in procesul investitional (media, autoritati, potentiali parteneri de afaceri locali), relatii publice, public affairs si atragerea de investitori straini si romani catre cele mai potrivite active (turism, conace traditionale, firme antreprenoriale, start-up-uri, business-uri de nisa, investitii greenfield, etc), conform unui comunicat de presa emis de catre companie.

“Vom crea o platforma de comunicare si de atragere de investitori, atat pentru antreprenori, cat si adresata investitorilor straini. Ne dorim sa fim, in primul rand, oameni de comunicare, specialisti in continut si marketing si apoi oameni de investitii prin care sa promovam mai bine Romania in fata investitorilor straini. Vrem sa realizam punti de legatura intre mediul local de business, cel autentic si curat, si partile lui de interes: investitorii, institutiile publice, media si clientii lor”, a declarat Claudiu Vrinceanu, co-fondator al VP Connections, cel care va coordona operatiunile de comunicare strategica ale companiei.

Claudiu Vrinceanu, implicat in mai multe proiecte ale Fundatiei Romanian Business Leaders, a fost in perioada 2015-2017 secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, cu atributii in investitii straine, IMM-uri, ajutoare de stat, turism si relatia cu mediul de business. El a fost timp de 10 ani redactor-sef si project manager al wall-street.ro. Cu o experienta in online si in media de business, el a incheiat in 2015 cursurile programului de EMBA al Maastricht School of Management.

“In evolutia fiecarei tari exista momente propice pentru investitii care, daca nu sunt exploatate in timp util, se evapora sau isi pierd din potential. Romania inca se mai afla in acel punct, cu un orizont aproape nemarginit de oportunitati investitionale, si imi doresc ca VP Connections sa le scoata la lumina. Ma voi ocupa de promovarea potentialelor investitii in turism, dar si de investitiile in alte domenii de activitate cu mare potential. De asemenea, ne vom folosi toate conexiunile pe care le avem pentru a pune oameni de afaceri in legaturi de business”, a declarat Razvan Pascu, co-fondator al VP Connections, cel care va coordona zona investitionala si de networking a companiei.

Cu o experienta de peste 10 ani in companii multinationale, dar si in zona antreprenoriala, Razvan Pascu este proprietarul companiei Travel Communication, lansata in anul 2012, specializata in organizarea de evenimente corporate si relatii publice. In ultimii 5 ani s-a implicat activ in proiecte de comunicare turistica, fie pentru tari precum Austria, Serbia, Germania si Franta, fie pentru regiuni din Romania. Razvan Pascu a absolvit un EMBA al Vienna University of Economics and Business si un curs de Global Strategy la Carlson School of Management din Minnesota, SUA.

Cele trei linii de business ale companiei de consultanta VP Connections sunt:

1. Comunicare strategica, PR si public affairs

2. Promote Romania: consultanta pentru investitori (studii despre oportunitati de investitii, asistenta de tip market-entry, intermediere vanzare locuri autentice din turismul romanesc, etc.)

3. Comunitati de business si networking: evenimente si workshop-uri nisate pentru antreprenori, investitori si corporatii.