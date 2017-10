Trei companii din Romania au intrat in clasamentul Deloitte Fast 50 pentru Europa Centrala si de Est, iar o a patra a primit o distinctie speciala pentru Most Disruptive Innovation.

Un numar de 43 de companii din Romania au luat startul competitiei de anul acesta, dintre care trei se gasesc in clasamentul Fast 50. Compania romaneasca cu cea mai mare rata de crestere a veniturilor este compania Trencadis din Baia Mare, cu crestere a veniturilor in ultimii patru ani de 710%. Aflata pentru a doua oara in clasamentul Fast 50, in urcare pe locul 19 fata de locul 40 ocupat anul trecut, Trencadis este o companie de sisteme integrate al carei obiectiv principal este acela de a optimiza si a inova solutiile destinate interactiunii dintre cetateni si institutiile statului.

Aflata pentru prima data in clasamentul Fast 50, compania timisoreana Qualteh se plaseaza direct pe locul 39, cu o rata de crestere de 388%. Qualteh construieste solutii de dezvoltare si adaptare pentru companii inovatoare si solutii de software mobile.

Cu o rata de crestere de 324%, Tremend, o companie de software din Bucuresti cu peste 11 ani de experienta, se situeaza pe locul 47. Pentru a doua oara in clasamentul Fast 50, Tremend este specializata in livrarea de solutii complexe de software, incorporand tehnologii avansate destinate unor clienti variati, de la start up-uri americane la multinationale din peste 15 tari, situate pe trei continente.

UiPath, distinctie speciala pentru Most Disruptive Innovation

Furnizorul de solutii de automatizare robotizata a proceselor UiPath devine primul business care castiga o distinctie speciala pentru Most Disruptive Innovation. Premiul recunoaste acele afaceri care sunt pionieri in domeniul lor de activitate. Fondata in anul 2015 si operand mai mult la nivel international, UiPath isi propune sa schimbe lumea cu ajutorul proceselor automatizate si sa usureze astfel munca oamenilor, permitandu-le sa se concentreze mai mult pe partea creativa a muncii.

Anul acesta, companii din 11 tari central si est europene se regasesc in clasamentul Fast 50: Polonia (19 companii), Croatia (8), Lituania (6), Republica Ceha (5), Romania (3), Bulgaria, Ungaria si Slovacia (fiecare cate 2), precum si Bosnia & Hertegovina, Estonia si Letonia (fiecare cate o companie).

Prima pozitie in clasamentul Fast 50 de anul acesta ii revine companiei de rezervari online a transportului aerian din Cehia, Kiwi.com, cu o crestere a veniturilor in ultimii patru ani de 7.145%. Kiwi.com a ocupat anul trecut locul cinci la categoria Rising Stars sub numele de Skypicker.com, ceea ce indica faptul ca obiectivul sau de a deveni lider mondial in turismul online este realizabil. Imediat dupa Kiwi.com se gaseste castigatorul de anul trecut al categoriei Rising Stars, compania de tehnologie Deeper, din Lituania, in timp ce pe locul trei se gaseste compania Prusa Research din Republica Ceha.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com