OTP Consulting Romania SRL, Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) si Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) lanseaza proiectul "FIA – Fii antreprenor acasa! Investeste In viitorul tau!", ce are ca obiectiv principal incurajarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in regiunile mai putin dezvoltate din Romania.

Proiectul "FIA – Fii antreprenor acasa! Investeste In viitorul tau!" vizeaza persoanele cu varsta de minimum 18 ani, care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban, intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei si care pot face dovada domiciliului sau rezidentei In strainatate In ultimele 12 luni pana la momentul Inscrierii In grupul tinta.

Printre beneficiile proiectului se regasesc: acces la un program online de formare antreprenoriala realizat Intr-un mod interactiv; acces la o finantare de maxim 40.000 de euro; acces la o retea de mentori care sa sprijine viitorii antreprenori; acces la un set de instrumente utile pentru antreprenori dupa finalizarea proiectului: Fondul de Sprijin al Antreprenorilor.

Proiectul "FIA – Fii antreprenor acasa! Investeste In viitorul tau!" se desfasoara pe o perioada de 36 de luni. In primele 12 luni, activitatile principale vizeaza informarea si promovarea acestui proiect In randul a cel putin 10.000 de romani din diaspora, urmand ca celor interesati sa li se ofere oportunitatea sa participe la un training online In domeniul antreprenoriatului, se arata intr-un comunicat de presa.

Programul de formare antreprenoriala va avea alocate cel putin 40 de ore/cursant si va contine atat o componenta teoretica, cat si o componenta practica. Participantii vor fi supusi la un test online, pentru a promova cursul. Din randul participantilor se vor selecta ulterior 22 de planuri de afaceri, Inscrierile pentru obtinerea finantarii urmandu-se a se face abia dupa absolvirea cursurilor.

A doua etapa a proiectului urmareste implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri europene, sub atentia mentorilor. In ultimele 6 luni ale proiectului se va derula un program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate In cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

Activitatile proiectului aduc imbunatatiri fata de situatia existenta la nivel national, contribuind la: cresterea numarului de persoane care au absolvit un curs de formare antreprenoriala; cresterea nivelului de informare a persoanelor cu privire la beneficiile antreprenoriatului; cresterea competentelor practice a viitorilor antreprenori; dezvoltarea de noi parteneriate intre companiile de la nivel regional; imbunatatirea mediul social si de business, prin crearea Fondului de Sprijin al Antreprenorilor (instrument financiar si de expertiza).

