Reversarea fenomenului migrationist ar putea deveni o tendinta, daca tinem cont de intentia crescuta a tinerilor romani plecati in strainatate de a fi antreprenori in tara lor. Multi dintre acestia isi doresc sa revina in Romania si sa deschida o afacere, dar remarca si multe piedici, releva un studiu realizat de fundatia CAESAR.

Studiul a fost realizat cu tineri stabiliti in tari precum Marea Britanie, Franta, Germania, SUA, Danemarca, Olanda sau Belgia. Din totalul respondentilor, 42% sunt angajati in mediul privat si 27% sunt studenti, restul fiind antreprenori, angajati la institutii publice sau in cautare de oportunitati.

79% dintre respondenti se gandesc sa lanseze un proiect antreprenorial pe cont propriu iar 30% dintre acestia se uita spre domenii precum IT&C. Pe locul 2 in topul domeniilor preferate, la o distanta semnificativa, se afla constructiile, cu aproape 14%.

La capitolul constrangeri, majoritatea respondentilor a semnalat birocratia, dar si accesul la finantare. Costurile mari de infiintare, lipsa informatiilor privind infiintarea dar si legislatia restrictiva sunt alte obstacole mentionate de acestia. De asemenea, 41,7% dintre respondenti cred ca o finantare de 40.000 de euro ar fi un motiv convingator de a incepe un proiect antreprenorial in Romania.

80% dintre cei care au participat la studiu au varste intre 21 si 25 de ani, 10% dintre ai au studii doctorale iar cei mai multi (35%) au studiat sau studiaza economia si administrarea afacerilor.

La inceputul lunii octombrie, Fundatia CAESAR a lansat trei proiecte DIASPORA StartUp, finantate din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”.

Proiectele sunt realizate in cadrul a trei parteneriate strategice, intitulate sugestiv “Diaspora Restart”, “Antreprenor_Diaspora: Hai acasa!” si “Afacerea ta acasa.- Start Up de succes in Romania”.

Programul se adreseaza cetatenilor romani cu varsta minima de 18 ani, care doresc sa deschida o afacere in tara si pot face dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in program si a experientei sau studiilor in strainatate in domeniul in care intentioneaza sa-si deschida afacerea.

Scopul proiectelor este incurajarea antreprenoriatului romanesc prin sustinerea romanilor din diaspora in infiintarea de afaceri cu profil non-agricol in zona urbana din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei cu exceptia Bucuresti-Ilfov.

Sursa foto: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock.com