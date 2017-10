Ana Zlatescu este in clasa a XII-a, insa deja face parte din doua organizatii, coordonand marketing-ul pentru iXperiment , accelerator pentru liceeni, si Aspire Academy , academie pentru viitori antreprenori. Ana uimeste prin cursivitatea gandirii, hotarare si ofera, printre alte, o viziune apropiata asupra tinerilor din tara. "Ai fi uimit cati elevi de liceu sunt interesati sa pornesca pe propriile lor drumuri, independenti!", puncteaza ea.

iXperiment este primul accelerator de start-up-uri pentru liceeni, prin care acestia sunt conectati cu mediul privat prin intermediul unor mentori si antreprenori de top din national si international.

"Ai fi surprins cat de multi tineri din ziua de azi sunt deschisi catre partea de antreprenoriat! Si acest lucru se intampla pentru ca, traind intr-o lume care se tot schimba si este aceasta explozie a tehnologie, au inceput sa aiba un mindset de a avea ceva al lor, de a fi antreprenori!", puncteaza Ana Zlatescu, 18 ani.



iXperiment se afla in al doilea an, avand doua editii pana in prezent. Pe fiecare editie au fost pana la 30-40 de participanti. Recent, programul a fost si la Bucuresti, pe formatul workshop si conferinte interactive. La inceputul anului viitor va avea loc iXweek, cu 4 zile de workshop-uri unde vor fi atinse mai multe parti din dezvoltarea unei afaceri.

Din aceste zeci de participanti, circa 25% si-au lansat propriile afaceri, rezistand un singur proiect un an intreg. "Pana la urma, in liceu este extrem de greu sa iti dezvolti propria afacere. Este insa FOARTE important in perioada asta sa iti creezi prieteni cu aceleasi viziuni ca tine, sa ai mentori de calitate care sa te ajute pe viitor si atata timp cat esti obisnuit si ai informatia necesara, dupa ce vei fi iesit din liceu vei avea un mindset bun".

Ce ar schimba Ana Zlatescu in antreprenoriatul romanesc, ce ar schimba la sistemul de invatamant local si ce evolutie urmareste pentru iXperiment, afla din interviul video.