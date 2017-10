Franciza de videochat Double D este localizata chiar simbolic – in fostul sediu al Primariei Bucuresti, langa Politehnica. Este un “loc strategic” de unde franciza a noua a Studio20, condusa si infiintata de doua dintre cele mai de succes tinere din industrie, vrea sa darame preconceptii despre video chat, sa construiasca un business de milioane (de euro) si sa contribuie la PIB cu o suma deloc de neglijat. Am stat de vorba si am facut un tur al noului studio, alaturi de Alexandra, fosta Devious Angel, si Oli.

Studio-ul arata extrem de luxos – mobilier nou, foarte spatios, bine compartimentat, 12 camere dotate cu camere web de 1.500 euro/bucata, LCD-uri scumpe si, presarate din loc in loc, premii luate de cele doua tinere antreprenoare.

Cum au strans cei 200.000 de euro necesari pentru infiintarea francizei? “Am lucrat mai mult chiar decat de obicei timp de un an de zile”, spune, simplu, ridicand din umeri, Alexandra. 5% din profitul anual al Double D se va duce catre franciza, modelele (angajatele) isi iau procent din ceea ce castiga, restul revenind proprietarelor francizei. Se lucreaza prin platforma internationala LiveJasmin care pastreaza intre 40 si 70% comision, in functie de incasarile modelelor.

Alexandra lucreaza in industrie de patru ani si a invatat “dedesubturile” sale. Absolventa de facultate si cu un Master in Drept si Guvernare Europeana, Alexandra vrea sa darame mitul conform caruia persoanele care fac videochat sunt, cumva, “blocate” in industrie si fara perspective de viitor. “Asta incercam sa facem noi doua – sa devenim, intr-un fel, modele pentru celelalte fete care doresc sa intre intr-una dintre cele mai prolifice industrii de astazi”, puncteaza, zambind, cele doua.

In doi ani doresc sa isi recupereze complet investitia initiala, studioul Double D urmand sa genereze intre 200 si 250.000 de dolari/luna, mare parte din suma ducandu-se insa catre statul roman. Marjele de profit in industrie sunt de 10-15%. Ce le ofera, in schimb, statul roman? Cred ca raspunsul il stim cu totii – mai nimic.

“Daca as putea schimba ceva la legislatie pentru a sprijini industria…as vrea ca job-ul de model online sa fie considerat un job normal. Pana la urma, noi aducem bani din afara tarii si ii investim aici, sunt cheltuiti in Romania! Este “export de frumos” si platim o multime de taxe, contribuim la PIB. Acum ne incadram la CAEN Creatie Artistica”, spune Alexandra.

Viata sociala? Mai dificil

Este destul de greu sa ai o viata sociala stabila si implinita atunci cand timp de 8-10 ore/zi faci videochat. Te lovesti de tot felul de persoane, comunici cu personalitati uneori dificile sau de-a dreptul socante si, subliniaza antreprenoarele, este foarte important ca modelele sa aiba un sprijin constant in afara job-ului. “Ar fi perfect sa te astepte cineva acasa care sa te laude, sa te sustina, sa ai un umar pe care sa te odihnesti”, spune ea.

A reusit, chiar si asa, sa termine facultatea in primul an de videochat, invatand noaptea, ducandu-se la facultate in cele doua zile libere la care au dreptul modelele, deci nu este deloc imposibil. Chiar si asa, “viata sociala nu prea mai este”.

Din aceste cauze Alexandra nu se sfieste sa spuna ca a fost mai mult timp la terapeut, pentru a se intelege si a se integra mai bine in industria “frumusetii virtuale”, a-si intelege rolul si pozitia avuta in societate.

Acum, dupa infiintarea Double D, cele doua nu se vor mai ocupa de videochat propriu-zis, ci de managementul companiei.

Interviuri de angajare

La cateva zile de la infiintare, studio-ul are deja 6 fete care lucreaza, preconizand ca in urmatoarea perioada sa atinga numarul maxim, de 25 de fete.

“Selectam cam una din trei fete care vin la interviu. Si am avut din toate domeniile si cam de toate varstele – de la studente la persoane care si-au pierdut job-ul anterior, persoane curioase sa afle mai multe, tinere mame divortate care aveau nevoie de bani pentru a-si creste copilul si asa mai departe”.

Nu este deloc un test usor si frumusetea, desi importanta, nu este printre factorii definitorii, cum ai putea crede. Sunt interviuri destul de “dure”, directe, care implica si teste psihologice si de engleza – in fotografii, vezi doua pagini din testul propriu-zis. “Studiile sunt foarte importanta, nivelul de engleza si alte limbi straine conteaza de asemenea, situatia lor conteaza mult. Stabilitatea psihologica este necesara deoarece deseori te simti incarcata de problemele celor cu care vorbesti. NU lucram cu persoane neserioase, care nu vin la munca atunci cand ar trebui sa o faca. O zi normala de munca este de opt ore”, continua Alexandra, multiplu premiata international pe aceasta nisa.

La training-uri se discuta, printre altele, si modele de conversatii cu clientii, despre fetis-uri, limitele impuse prin contract. “Nu sunt rare cazurile in care trebuie sa incheiem colaborarea cu anumite fete intrucat depasesc aceste limite – de cele mai multe ori, isi ofera datele personale clientilor”.

Extinderea va urma in circa doi ani cand, spun antreprenoarele, vor deschide un studio de videochat in Dristor. “Exista o cerere majora pe piata si nu avem probleme in a gasi modele”, spune, simplu, Alexandra.

De unde vin clientii?

Cei mai multi dintre membrii (clientii – n.r.) celor care fac videochat sunt din SUA, urmate de Canada, Australia si Columbia.

Canalele de promovare cele mai potrivite pentru branding-ul personal al fetelor care lucreaza in industrie sunt, deci, cele care functioneaza bine in State – Twitter, pe primul loc, urmat de Instagram care a devansat Facebook. Pentru promovarea Double D, franciza a Studio 20, functioneaza foarte bine YouTube (clip-uri de prezentare), Google si reclame targetate pe Facebook.

Prioritati si provocari? “Sa ne scoatem investitia, sa ne extindem, sa ne ocupam de modelele noastre, sa le ajutam si sa le sustinem in cariera. Vrem sa aratam ca daca ai facut videochat nu este capat de lume, exista viata si dupa. De asemenea, vrem sa facem niste cursuri de dezvoltare personala in management si PR, printre altele”, spun tinerele.

Ca personal adiacent, un studio de videochat are nevoie de un intreg ecosistem – suport tehnic, formator/trainer, specialist marketing, asistent manager, make-up artist, profesor de engleza si de cultura generala.

“Ne-ar placea sa nu mai fim judecate, cred ca asta este cel mai important lucru”, spune Oli. “De asemenea, mi-as dori ca fetele sa inteleaga ca pot sa faca ceva cu viata lor, cu acesti bani – nu facem videochat pentru extensii sau mers in cluburi. Facem pentru a strange bani pentru o afacere, pentru a studia ceva foarte serios…bine, si pentru a putea sa iti iei o masina, de exemplu”, zambeste ea.

“Este esential sa devii populara, sa te cunoasca membrii. De exemplu, daca un barbat te place, devine “abonat” la tine, stie cand intri, stie cum sa comunice cu tine, se leaga o relatie. Daca insa intarzii, sau nu intri cand ar trebui, sau lipsesti pur si simplu…se muta la alt model”.

Cum se castiga? Plata pe minut – de la 1,99$ la 9,99$. Cele doua isi setasera, pe vremea cand faceau videochat, pretul la 5,99$/minut. “Am testat ieri si la 9,99$, doar sa vad daca mergem. Si da, merge”, spune, zambind, Ovi. “Si eu chiar azi, imbracata, la birou, tot pe 9,99$”, completeaza Alexandra.

Din pacate, spun fetele, media de varsta a celor care intra pe canalele de videochat a scazut constant de-a lungul anilor. “La inceput media era undeva intre 35 si 40 de ani, barbati care se dedicasera complet job-ului, nu aveau incredere in ei/nu stiau cum sa vorbeasca cu o femeie in realitate, sa o cucereasca si, intr-un fel, se refugiau online. De-a lungul anilor insa, media de varsta a scazut spre 25 de ani, ceea ce mi se pare trist, nu prea inteleg de ce fac asta”, spune Alexandra.

Ultimii trei ani au reprezentat un boom pe piata afacerii de videochat din Romania. Intr-un singur an cifrele de afaceri, dar si profitul marilor jucatori de pe piata s-au triplat fata de anul precedent. De altfel, tara noastra este lider mondial in domeniu si, in acelasi timp, un important contributor la bugetul de stat in conditiile in care estimarile ne arata ca vorbim de o afacere de 100 de milioane de euro anual. La nivel mondial se estimeaza ca veniturile aduse de aceasta afacere se ridica la 2 miliarde de euro anual.

Cum ti se pare evolutia profesionala a celor doua tinere? Te incurajam sa comentezi.