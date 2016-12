Chiar daca unii romani nu au reusit sa isi rezerve din timp pachete de vacanta, destinatiile europene accesibile si ofertele facute de catre hotelieri i-au determinat sa opteze pentru o mini vacanta de Revelion last minute.

"Turistii romani care s-au hotarat in ultimul moment sa petreaca noaptea dintre ani in afara tarii au optat pentru bilete de avion si hotel separat in destinatii precum Roma, Praga, Istanbul, Varsovia sau Chisinau, datorita tarifelor atractive. Vacantele acestora de Revelion se rezuma la maximum 5 nopti, cu mic dejun inclus”, a declarat Remus Visan, director general al Paravion.

Potrivit acestuia, pentru cei care au ales Istanbul ca destinatie de Revelion, pretul unui bilet de avion dus-intors s-a ridicat la 110 de euro de persoana, iar cazarea pentru 2 nopti la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, la 35 de euro de persoana.

Si aceia care si-au cumparat din timp biletele de avion catre destinatii din Italia, precum Milano sau Roma, insa nu s-au grabit cu cazarea, au putut profita de ofertele last minute puse la dispozitie de catre hotelieri. Astfel, pentru 3 nopti de cazare intr-un hotel de 3 steledin Roma, cu mic dejun inclus, acestia platesc 70 de euro de persoana, iar pentru 5 nopti de cazare intr-un hotel de 3 stele din Milano, cu mic dejun inclus, pretul este de 190 de euro de persoana.

Turistii care vor sa petreaca noaptea dintre ani in Praga platesc 75 de euro de persoana pentru 3 nopti de cazare la hoteluri de 4 stele, cu mic dejun inclus. Pretul unui bilet de avion tur-retur pe ruta Bucuresti-Praga in perioada Revelionului, achizitionat in decembrie, a fost in medie de 150 de euro de persoana.

Cei care s-au hotarat sa petreaca Revelionul in Munchen au platit pentru un bilet de avion tur-retur 220 de euro, de persoana. In ceea ce priveste cazarea, acestia au achitat 240 de euro de persoana pentru 5 nopti de cazare la hoteluri de 4 stele, cu mic dejun inclus.

Majoritatea plecarilor se realizeaza din Bucuresti, in perioada 27-31 decembrie. In ceea ce priveste datele de retur, cei mai multi dintre romanii care aleg sa petreaca Revelionul in afara tarii se intorc in intervalul 1 - 7 ianuarie.

Paravion tinteste in 2016 o cifra de afaceri de 60 de milioane de euro, in crestere cu 30% fata de anul trecut. Principalul concurent al Paravion in Romania este Vola. Pe piata mai sunt Tripsta.ro, Fly-go.ro si eSky.ro.

Sursa foto: Pixabay.com